Южноафриканская Paramount Group готова поставлять комплектующие для украинских Ми-24/Ми-17

Южноафриканская оборонная Paramount Group предлагает Украине сотрудничество в программе импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и готова поставлять лопасти несущего винта для украинских боевых вертолетов Ми-24/Ми-17.

Как сообщила пресс-служба Ассоциации производителей вооружения и военной техники (AUDM), возможности привлечения Paramount Group к программе импортозамещения по Ми-24/Ми-17 армейской авиации Сухопутных войск ВСУ обсуждалась в ходе прошедшего на днях в украинском военном ведомстве межведомственного совещания с участием потенциального зарубежного поставщика.

Paramount Group презентовала участникам совещания возможности группы по поставкам композитных лопастей для вертолетной техники в интересах украинского военного заказчика, а также преимущества и результаты заводских испытаний композитных комплектующих.

Согласно оценкам, обнародованным украинским военным госзаказчиком по итогам совещания, композитные лопасти Paramount Group могут рассматриваться в качестве аналога существующих штатных лопастей несущего винта армейских Ми-24/Ми17 при условии получения положительных результатов соответствующих испытаний, отмечается в сообщении.

Южноафриканская оборонная Paramount Group работает на мировом рынке вооружений с 1994 года, специализируется на разработке, в том числе, боевых систем аэрокосмического и морского назначения, бронетехники. Имеет заказчиков в 28 странах.