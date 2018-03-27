Условное «короткое замыкание» может произойти в любом торговом центре любой страны мира. Вопрос в том, как на это отреагирует система. Трагедия в Кемерово — это кризис политического строя, помноженный на «русское авось». Можете быть уверены: по документации в ТЦ исправно «работали» все механизмы — от автоматического пожаротушения до баллонов с пеной. Что в реальности? Не было воды с потолков. Не прозвучала сигнализация. Не нашлось пожаротушителей на стенах. Не сработал эвакуационный план (та самая «ненужная» бумага со сложной схемой выхода из здания через запасные коридоры и двери): то ли он вообще отсутствовал, то ли реализовать его было некому.

Наконец, безответственным взрослым «хватило ума» запереть детей в кинозалах: решили, что так проще будет совладать с ними в отсутствие родителей. О том, что кому-нибудь из них потребуется выйти во время киносеанса (в туалет, например), в голову не пришло. Это ж насколько надо не почитать младших, чтобы относиться к ним, как к «животным» в загоне? Кстати, о животных: в огне погибло более 200 (!) зверюшек в контактном зоопарке. О них и не вспомнили: бросили на произвол судьбы во всеобщей суматохе.

У спасателей, по некоторым данным, тоже не все ладно было с техникой и снаряжением: воды не хватало, спасательные лестницы заклинило, натягивали экипировку слишком долго. Не оценили масштабы возгорания?

Как всегда в подобных случаях, личная инициатива добровольцев компенсировала недостатки коррумпированной машины, позволяющей «купить под ключ» все необходимые разрешения у надзорных инстанций: многие из тех, кому удалось выжить при пожаре, были спасены самими посетителями торгового центра, некоторые из которых пожертвовали своими жизнями. В таком случае неясно, для чего вообще нужны службы МЧС. Ведь не для того же, чтобы констатировать «время смерти»!

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Губернатора Тулеева, разумеется, даже спустя сутки не видно на месте катастрофы: его же никто не выбирал — зачем ему отчитываться перед согражданами? В Кремле до последнего держали в секрете визит Путина в Кемерово, заверяя, что у него «не запланирована» поездка в этот город. Неужто боялись, что кто-нибудь из «76 процентов», проголосовавших за него, не удержится от греха? («А что, если поджог был организован умышленно для вызволения Путина из его бункера?» — такие мысли вполне могли бы родиться у тех, кто обвиняет Пентагон и лично Терезу Мэй в изготовлении «Новичка»).

Ясно, что потребовалось спешно организовать охрану для «первого лица» в провинции, которая в принципе не пригодна для нахождения в ней «барина»: нынешний хозяин Кремля — это же не литовский президент Грибаускайте, которая без телохранителей шагает на марше в День Независимости Республики! В итоге наш «переназначенный» явился к месту проишествия под покровом тьмы и — можем быть уверены — в окружении сотен «телосмотрителей», оберегающих шефа от излишних проявлений народной страсти. Возложил «цветы» и рассказал про «разгильдяйство» и «халатность»: самое время воспользоваться «моментом», подсидев кого-нибудь, попилив бюджетные места и политический пирог. Зря, что ли, люди погибали!

В минуты, когда сообщалось уже о десятках погибших детях, Дмитрий Киселев победно объявлял с телеэкранов о выбранном «дорогими россиянами» названии ракеты — «Пепел». Сочувствие? Сопереживание? Профэтика? Полно вам! «Караул устал». Не для того в хрущевских однушках стоят телевизоры, чтобы информировать подведомственное население о ЧП, тем более на седьмой день похмелья после «переизбрания». На войне как на войне: слушайте про отравившую саму себя «англичанку» (которая, как известно, «гадит») и последние дни «киевской хунты». А вы не знали, что в России есть «лазерное оружие» и нет систем пожаротушения в крупных ТЦ? Страна контрастов, да.

Только я бы все-таки обратил внимание, что, когда дело доходит до собственных жизней, россиян все-таки оказалось не так просто поймать на удочку «лебединого озера»: показателен тот факт, что официальным данным о погибших не верит никто — вне зависимости от того, насколько обоснованы такие сомнения. Зато когда какой-нибудь «соловьев» поет про планы НАТО разместить корабли у берегов Крыма после Евромайдана, в его словах никто не сомневается! Здесь «все ясно как день».

И вы после только этого ждете, что российское руководство, плюющее на собственное подрастающее поколение, прольет хотя одну слезу по сирийским малышам, на которых Москва сбрасывает бункерные бомбы и при этом покрывает преступления Асада, травящего детишек зарином? Как заявила британский премьер Тереза Мэй, в результате химической атаки РФ против Соединенного Королевства могли пострадать — и погибнуть — как минимум 130 человек. Как думаете, сколько из них могло бы оказаться лицами детского возраста? Об этом никто не задумывается: ни организующий химическую атаку Кремль, ни те десятки миллионов, которые из года в год голосуют за его человеконенавистническую внешнюю политику. Политику, за которую периодически приходится платить внутренней разваленной инфраструктурой, становящейся причиной массовых жертв — то в авиакатастрофах, то при инженерных авариях, то при банальных пожарах.

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