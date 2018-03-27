|В морские порты в прошлом году инвестировали рекордную с 2014 года сумму
|27.03.2018 16:28
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В прошлом году в инфраструктуру морских портов Украины было инвестировано 1,6 млрд гривен, что на 60% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил на брифинге министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент
“Инвестиции в инфраструктуру морских портов в прошлом году составили 1,6 млрд грн — это самый высокий показатель капитальных вложений с 2014 года. Основными направлениями вложения инвестиций были проекты по дноуглублению, на которые направлено 1,5 млрд гривен”, - сообщил Омелян.
Напомним, апелляционный суд Киева оставил под стражей бывшего первого заместителя председателя “Администрации морских портов Украины” Юрия Наконечного, который подозревается в растрате имущества.
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