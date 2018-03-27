Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

«Сегодня я отменил согласие НАТО на назначение семи сотрудников, аккредитованных при постоянном представительстве Российской Федерации при НАТО. Я также отвечу отказом на полученный требование об аккредитации трех других», — сообщил Столтенберг.

Кроме того, НАТО сокращает максимальное количество сотрудников постоянного представительства России при НАТО с 30 до 20 человек.

«Это посылает четкий сигнал России о том, что есть цена и последствия такого неприемлемого и опасного поведения», — подчеркнул генсек НАТО.

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