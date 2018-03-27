|"Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о расторжении контрактов
|27.03.2018 16:30
|
«Газпром» уведомил «Нафтогаз«, что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.
«Газпром» и «Нафтогаз Украины» официально начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит, сообщил журналистам заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, информирует svodka.net.
«Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался», — сказал он.
«Кроме того, «Газпром» еще раз уведомил «Нафтогаз», что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту — жалоба по этому делу будет подана до конца марта», — добавил он.
Сообщалось, что встреча представителей «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» для обсуждения спорных вопросов состоится до конца марта.
Читайте: Украина готовит сюрприз "Газпрому"
28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации на сумму $ 4,63 млрд за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме российский газовый монополист должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».
В ответ «Газпром» заявил о расторжении контрактов с Украиной и вернул «Нафтогазу» предоплату за март.