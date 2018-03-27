Командир отказавшегося сдаваться россиянам в Крыму украинского тральщика "Черкассы" Юрий Федаш заявил, что Украина существует благодаря действиям ВМС. Юрий Федаш: Я убежден, что благодаря ВМС у нас сейчас есть Украина Фото: Юрій Федаш / Facebook Тральщик "Черкассы" был единственным из 13 кораблей, который не опустил украинский флаг на своей мачте на озере Донузлав во время аннексии Крыма и в течение трех недель сопротивлялся захвату оккупантами."В Украине фильм "Черкассы" будет полезно посмотреть тем, кто любит кричать: "Сдали Крым!" и "Там никто ничего не делал". Чтобы эти скептики увидели, как, прикрываясь женщинами и детьми, "зеленые человечки" захватывали воинские части. Об этих моментах российская пропаганда не упоминает, но так было на самом деле", – подчеркнул Федаш.По мнению командира корабля, Украина сохранилась благодаря ВМС Украины."Если бы мы тогда начали стрелять, то неизвестно, где была бы государственная граница Украины сейчас. Тогда по всей длине нашей границы стояло 100-тысячное войско россиян", – подчеркнул он.В Госкино сообщили, что фильм "Черкассы" уже снят и смонтирован. Сейчас команда создателей активно работает над сведением звука. Лента выйдет в прокат этой осенью. https://www.facebook.com/ukrainefilmagency/videos/2096613710571006/ 21 марта 2014 года Федаш сообщил, что российское командование предъявило украинским морякам ультиматум и потребовало сдаться. "Черкассы" отказались выполнять приказ командира бригады о сдаче корабля и предприняли попытку выйти из бухты. Когда это не удалось, команда корабля заняла круговую оборону.25 марта 2014 года начался штурм корабля российскими военными при помощи трех скоростных катеров и двух вертолетов Ми-35. Россияне захватывали "Черкассы" около двух часов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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