

Ой…

Причём, что характерно, каждый раз всё хуже и хуже, а коллапс всё никак не настаёт — каждый раз рынки от сваливания в пике спасает гонг (saved by the bell, окончание торгов в пятницу), а в начале следующей недели ручные спекулянты ФРС (с помощью вливания денег, которое я называю «скрытое QE») резко задирают индексы. Как говорил капитан Алёхин «Малыш, этот номер для фрайеров, я его уже сто раз видел».

Впрочем, сто рублей не спасут отца американской демократии. Потому что, вопреки священный уверенности большинства американцев, мир не вертится вокруг NYSE (Нью-Йоркской фондовой биржи).

Вчера, 26 марта 2018 года, на Шанхайской бирже наконец-то запустили торги нефтяными фьючерсами. Причём очень активно — только за первые двадцать минут торгов было заключено 14 тысяч контрактов.

Китай вышел на первое место в мире по потреблению нефти (в 2017 году при потреблении в 610 млн. тонн КНР импортировал 420 млн. тонн нефти — при текущих ценах на нефть это почти 4 триллиона долларов), так что это крупнейший нефтяной рынок на планете, и торговля на нём в юанях непременно больно ударит по нефтедоллару.

Причём Иран и Венесуэла уже отказались от торговли нефтью за доллары, Нигерия торгует нефтью за юани с Китаем, а Россия пока тестирует систему торговли за рубли.

Другая неприятная для США новость — с 1 апреля китайцы намерены запустить санкции против США в ответ на введение Трампом таможенных и тарифных барьеров, а также ограничения ввоза китайских товаров. Пока никто не знает, что это будут за меры (китайцы держат это в секрете), но многие отрасли американской экономики, связанные с КНР, уже в панике.

По просочившимся намёкам, список американских товаров, которые подвергнутся ответным мерам, включает 128 пунктов.

А все эти американские биржевые индексы до сих пор не обвалились в ноль исключительно ввиду их полной, тотальной оторванности от реальной экономики. Они уже давно живут сами по себе, как и «рыночная капитализация».

Иначе бы никогда акции стабильно убыточной «Тесла» не стоили дороже, чем акции не менее стабильно прибыльной «Ford». Это нонсенс, нелепость.

Впрочем, даже виртуализация американских фондовых рынков не спасает от того факта, что нынешний график их динамики практически совпадает с двумя самыми тяжёлыми экономическими кризисами в истории США.

Что говорит нам ЗАПАДНАЯ экономическая наука? «Введение заградительных пошлин является признаком неэффективности экономики». Слышите, хомячки? Американская экономика неэффективна! Вас уже бомбит от этого факта?

Добавьте к этому, что американский бюджет глубоко дефицитный, и каждое повышение процентной ставки по «трэжерис» («сокровище», название американских долговых обязательств) на 0,25% ведёт к увеличению дефицита бюджета на дополнительные 50 миллиардов долларов. Скоро такими темпами «трэжерис» может превратиться в «трэшерис» (мусорище).

И Дони ещё снизил налоги для миллиардеров (для себя, любимого, и своих дружков), так что там ещё на несколько сотен миллиардов дырка образовалась.

А тут ещё свежий проект госбюджета США опубликовали. С рекордно высокими расходами на «оборону». Товарищ Путин, поздравляю, они включились в гонку вооружений! С их нынешним состоянием финансов — это окончательная смерть полудохлой американской экономики. Сколько бы они там не пытались дурить статистику и не включали банковские транзакции и спекуляции на бирже в ВВП.

Под сказочки о «российской агрессии» Соединённые Штаты собираются потратить на, кхм, «оборону» свыше 800 миллиардов долларов. Сразу видать «самую миролюбивую нацию на планете», вместе с её сотнями военных баз в десятках разных стран.

В то время, когда российские либералы-западники кричат «зачем тратиться на оборону? лучше раздать эти ракеты пенсионерам!», их объект вожделения и образец для подражания тратит рекордные суммы на военный бюджет, и это при том, что каждый шестой в США живёт на продуктовые талоны, а прямо в центрах крупных городов на тротуарах и в парках огромные палаточные бомжатники. Не в той стране либералы возмущаются, ой не в той.

Может кто-то хочет поспорить со мной, и рассказать, какие блестящие перспективы развития у Соединённых Штатов? Ну давайте, к примеру, назовите мне драйверы их роста, кому и что они будут продавать (особенно в условиях начавшихся торговых войн с ЕС и КНР)? Или что должно сподвигнуть производителей переносить производство в США, где нет ни подходящей инфраструктуры, ни редкоземельных минералов, ни в достаточном количестве квалифицированных рабочих?

Сами американские экономисты и аналитики пишут, что «подавляющее большинство нынешних вкладчиков пенсионных фондов вряд ли увидят обеспеченную старость». Это крайне неприятная для них реальность, избежать которой вряд ли удастся.

Лично я не знаю, как сохранить гегемонию США в мире и их нынешний уровень потребления. Ни вместе, ни порознь. ИМХО это просто невозможно. Разве что пусть попробуют социалистическую революцию…

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