BMW отзовет с китайского рынка более 44 тыс. автомобилей

BMW China и BMW Brilliance Automotive планируют отозвать с китайского рынка 44,052 тыс. автомобилей из-за производственных дефектов, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР.

Под эту кампанию попадают 6,989 тыс. машин моделей 316i, 320i, 320Li, 328i, 328Li, 335Li и X1, выпущенных BMW Brilliance Automotive с 13 февраля 2012 года по 28 декабря 2013 года.

Кроме того, BMW China отзовет 37,063 тыс. импортных автомобилей моделей 120i, 220i, 320i, 328i, 335i, 428i, 435i, 528i, 535i, 640i, X1, X5, X6, M235i, M3, M5 и M6, произведенных в период с 4 августа 2012 года по 30 декабря 2013 года.

Некоторые автомобили имеют неисправности газогенераторов подушек безопасности, при раскрытии которых может возникнуть угроза безопасности водителя.

Отзыв проблемных автомобилей начнется 11 июня 2018 года, дефектные автозапчасти будут заменены бесплатно, сообщает агентство "Синьхуа".

В 2017 году в Китае было отозвано рекордное количество автомобилей - 20,048 млн, что на 77% превышает показатель за предыдущий год.