Супруги из Англии стали счастливыми обладателями миллионного выигрыша в лотерею, передает со ссылкой на Mirror.

Более подходящего времени для выигрыша быть не могло, уверены Тарин и Грант Хокс.

“Нам посчастливилось выиграть в лотерею после того, как Грант был вынужден отказаться от работы из-за плохого состояния здоровья”, — рассказала англичанка.

Инициатором покупки лотерейного билета была Тарин.

“3 марта я заметила, что у нас осталось 2 фунта (почти 3 долл. — ред.) на онлайн-счету Национальной Лотереи, и я решила приобрести билет”, — объяснила она.

Супруги узнали о выигрыше на следующий день. Теперь, 39-летняя Тарин и 41-летний Грант Хокс являются обладателями 1 млн фунтов стерлингов (порядка 1,4 млн долл. — ред.).

Напомним, что первым онлайн-миллионером “Лото-Забава”, которую проводит оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, стал Анатолий Юрченко из Киевской области. 23 октября в тираже № 898 он выиграл 1 000 000 гривен, а позже стал участником “Клуба миллионеров “М.С.Л.”. Год спустя он поделился историей о том, как сложилась его жизнь после выигрыша.

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