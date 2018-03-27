«Находка» являет собой сплетение микроскопических каналов, проходящих через соединительные ткани органов, которые заполнены жидкостью.

Открытие было сделано во время эндоскопического обследования пациента, сообщает Scientific Reports. Как известно, больному осматривали пищеварительную систему.

Так, во время осмотра желчных протоков медики заметили, что окружающие его ткани пронизаны сплетением неизвестных каналов.

Сперва ученые подумали, это они видят обычные капилляры, однако это оказалось не так – внешний вид обнаруженной окружающей ткани отличался.

Исследовав другие участки тела, в частности, носовую полость, ученые нашли подобные сплетения каналов и там.

Медики предполагают, что подобные каналы, заполненные жидкостью, проходят по всему организму. Более того, они считают, что это еще один орган, который ранее оставался без внимания, и он несет в себе порядка 1/5 всей жидкости, содержащейся в организме.

Ранее этот орган не был обнаружен, поскольку при стандартных методах исследования тканей происходил отток жидкости и разрушение волокон коллагена, потому он становился незаметным.

Сейчас исследователи полагают, что сеть обнаруженных каналов выполняет амортизирующую функцию, защищая органы и ткани.

Приписали ей и негативную функцию. По одной из версий, обнаруженный орган способствует метастазированию рака, поскольку дает возможность раковым клеткам попадать в лимфатическую систему и перемещаться к другим органам.

Также медики добавили, что содержимое обнаруженных каналов может помогать ранней диагностике рака.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира