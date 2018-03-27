Чиновники говорят, что Земан своей позицией "играет в пользу России"

Об этом сообщает издание Novinky.

"Я убеждена, что президент совершил государственную измену. Своими словами он играет в пользу России, а не Чехии" , - заявила депутат и прежний председатель нижней палаты парламента Мирослава Немцова.

По ее словам, в данном случае целесообразно было бы подать жалобу на президента, однако депутат сомневается, что против него будет открыта дело.

Депутат и глава движения в парламенте STAN Петр Газдик также присоединился к обвинениям Земана в Госсовете.

"Если компетентный министр говорит, что нервно-паралитическое вещество не происходит из нашей страны, однако президент все равно поручает Службе информационной безопасности расследование, которое ставит под сомнение слова министра, это уже на грани государственной измены" , - заявил политик.

По словам председателя движения STAN Яна Фарским, его политическая сила обсудит возможность конституционной жалобы на Земана.

"Россия ведет гибридную войну с Западом, частью которого мы являемся. Дезинформация является частью этой войны. И вот президент Земан четко присоединился к этой дезинформационной кампании", - заявил Фарским.

К жалобе против Земана может присоединиться и оппозиционная партия TOP 09.

Ранее в РФ заявили, что вещество "Новичок" могли разрабатывать на территории Чехии. МИД Чехии решительно отрицает эти сообщении. Премьер Чехии Андрей Бабиш назвал эти сообщения ложью.

Напомним, уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ отравления Сергея Скрипаля в Великобритании.