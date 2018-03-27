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В Чехии депутаты обвиняют президента Земана в госизмене
27.03.2018 16:36
В Чехии депутаты обвиняют президента Земана в госизмене
Чиновники говорят, что Земан своей позицией "играет в пользу России"
Чешские депутаты обвиняют президента Милоша Земана в государственной измене из-за его позиции относительно возможного чешского происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок", которым отравили бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
В Чехии депутаты обвиняют президента Земана в госизмене Милош Земан. Фото: zn.ua

Об этом сообщает издание Novinky.

"Я убеждена, что президент совершил государственную измену. Своими словами он играет в пользу России, а не Чехии", - заявила депутат и прежний председатель нижней палаты парламента Мирослава Немцова.

По ее словам, в данном случае целесообразно было бы подать жалобу на президента, однако депутат сомневается, что против него будет открыта дело.

Депутат и глава движения в парламенте STAN Петр Газдик также присоединился к обвинениям Земана в Госсовете.

"Если компетентный министр говорит, что нервно-паралитическое вещество не происходит из нашей страны, однако президент все равно поручает Службе информационной безопасности расследование, которое ставит под сомнение слова министра, это уже на грани государственной измены", - заявил политик.

По словам председателя движения STAN Яна Фарским, его политическая сила обсудит возможность конституционной жалобы на Земана.

"Россия ведет гибридную войну с Западом, частью которого мы являемся. Дезинформация является частью этой войны. И вот президент Земан четко присоединился к этой дезинформационной кампании", - заявил Фарским.

К жалобе против Земана может присоединиться и оппозиционная партия TOP 09.

Ранее в РФ заявили, что вещество "Новичок" могли разрабатывать на территории Чехии. МИД Чехии решительно отрицает эти сообщении. Премьер Чехии Андрей Бабиш назвал эти сообщения ложью.

Напомним, уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ отравления Сергея Скрипаля в Великобритании.

11 стран ЕС до сих пор не присоединились к другим государствам-членам в решении выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, несколько, вероятно, все же примут соответствующие решения в ближайшие несколько дней.

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