Среди всей этой орущей толпы истеричек обоих полов, профессиональных либералов и оппозиционеров всех мастей, трупоедов-небратьев и эмигрантов на маленьком прайсе, богомольных фарисеев и бессердечных юнцов есть, конечно, ещё одна группа.

Самая несчастная, наверное.

Это те, кто с хтоническим ужасом слушают про случившееся в Кемерово - потому что вспоминают свой последний визит в торговый центр, смотрят на своих детей и ставят себя не на место умирающих от огня, а на место умирающих от горя людей.

И вот они тоже повторяют про сотни погибших, про трупы вывезенные самолетом ИЛ-86 (тут всегда важны мелкие детали, профи которые делают слухи это знают), про власти скрывают...

Потому что если погибших десятки - то это то, что может случиться с каждым и везде. И с ними тоже.

А если сотни и тысячи - то это нечто небывалое, что уж точно не произойдёт. Особенно, если они про это поорут.

И они орут. Все громче и громче. Больше и больше ада. В торговом центре был целый детский дом. Из другого города. Все сгорели и родственников нет, и никто не знает, а власти скрывают. И ещё больше ада. Тысячи людей сгорели. А охранники с хохотом бросали в огонь выбегающих, закрывали перед ними двери и топтали младенцев сапогами. Потом торговый центр сложился как карточный домик и рухнул в подземные полости, в угольные шахты - прямо на шахтеров. Началась подвижка грунта и вслед за торговым центром в недра земли уползло все Кемерово. А потом вся Сибирь и вся Россия. Но мир не успел вздохнуть облегченно - в дыру вылились океаны, земной шар вывернулся наизнанку и открылся портал в ад...

Ад только в вашей голове. Успокойтесь. Трагедия ужасна и без придуманных кошмаров. Она не станет ни ближе к вам, ни дальше от вас. Никто и никогда не застрахован от беды, ни вы, ни ваши дети. Мы можем запоминать пути эвакуации, не ходить в опасные места, испытывать пожарную сигнализацию, но - "дерьмо иногда случается".

Успокойтесь, если вы из тех, кому просто страшно и больно. Хотя бы в память тех, кто действительно погиб, не закрывайте их трагедию фейковыми телами.

Оставьте на сцене профессиональных заказных плакальщиков, чтобы их было лучше видно.

Сергей Лукьяненко

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