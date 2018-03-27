



Відома телеведуча Анфіса Чехова ще минулого року почала демонструвати вражаючі результати схуднення, втім, днями зірка буквально шокувала фанів, опублікувавши світлини, на яких позує у голубому бікіні і демонструє неймовірно тонку талію.



"Я знаю, про що говорю, тому що в 16 років я важила 72 кілограми, тоді як мої однолітки важили 40-45. Виявивши таку жахливу реальність, я перейнялася тим, як ці кілограми скинути. Тим більше що я була дівчинкою, підлітком, і мені дуже хотілося бути стрункою і красивою. Хотілося, щоб за мною бігали хлопчики. А тут 72 кілограми і образливі глузування, що доводять до сліз. За багато років моїх похуделок, я розробила свою систему, при якій такі слова як «боротьба», «насильство над собою», «заборони» та інші негативні висловлювання відсутні. Моя система через любов, в задоволення", - поділилася "таємницями" Анфіса.





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