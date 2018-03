var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4105; coreola.articleid = 238607; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4105] = 4105; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Роман Цимбалюк Украинский журналист, корреспондент агентства УНИАН в России. Москва действует с упорством маньяка, чтобы обойти Украину с помощью новых газопроводов Сегодня 17.30 Дело тут далеко не только в Украине, мимо которой могут пройти транзитные объемы. Это решение ударит очень жестко по единству Евросоюза и очень досадно, что на такой шаг пошли именно немцы. Германия чуть ли не самый мощный столп европейского единства. В свою время де-факто Еврокомиссия заблокировала "Южный поток", хотя в его реализации были заинтересованы многие страны Южной Европы. "Северный поток – 2" ударит по другим членам ЕС, в частности Польше.Надо отдать должное – Москва действует с упорством маньяка, чтобы обойти Украину с помощью новых газопроводов. Цена таких проектов десятки миллиардов долларов, а россияне потом будут рассказывать, сколько США потратили на печенье для Украины, какие они подлые, как работали с молодежью, настраивали ее против "встающих с колен" и так далее. С другой стороны, Россия так быстро плодит себе врагов, что история с газопроводом еще не закончена. Если так будет продолжаться, а так будет продолжаться, Россия будет становиться все более токсичным партнером. Ясно только одно: его или построят, или нет. Источник: Роман Цимбалюк / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора



