Эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич ужаснул в первыми последствиями так называемых «правок Лозового», передает

Так, по его словам, за 7 дней «работы» нововведений украинцам не выдали десятки тел.

«Трупы и 7 дней «правкам Лозового». Уже более 5-и десятков (Сорока на хвосте принесла) тел не выданы родственникам за первые 7 дней работы нового УПК. Средняя скорость — более 7-и задержанных трупов в день», — комментирует Тышкевич.

Дальше, по его мнению будет только хуже: «А дальше, будет больше. Трупы имеют свойство накапливаться в моргах. И тут или морги будут переполнены или люди разнесут «владу» или влада опомниться и таки приступит к работе над ошибками. Спасибо, депутат Лозовой».

Напомним, 15 марта 2018 года в Украине вступили в силу новые правила захоронения. Новая процедура захоронения предусмотрена так называемыми «поправками Лозового» в Уголовный кодекс.

По новым правилам, морги не смогут принять тело без проведения судебно-медицинской экспертизы трупа. Как проходили похороны раньше? Если человек умирал дома, то вызывали скорую медицинскую помощь и следственно-оперативную группу. Медики констатировали смерть человека, а следователи открывали уголовное производство. Тело отправляли в морг с постановлением на проведение судебно-медицинской экспертизы. Это постановление являлось «пропуском» в морг, чтобы тело приняли.

Если умерший был преклонного возраста, долго находился под наблюдением врача в домашних условиях, то процедура была еще проще. Врач мог выписать справку об отсутствии следов насильственной смерти. В этом случае можно было обойтись совсем без вскрытия.

Однако с 15 марта следователям запрещено назначать экспертизу. Вместо этого они должны обращаться за разрешением на проведение экспертизы в суд. Время, в течение которого можно получить такое согласие, – 72 часа. То есть трое суток только для того, чтобы получить согласие на проведение экспертизы и отвезти тело в морг.

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