

Художественное изображение вспышки на Солнце на основе данных телескопа AIA на спутнике SDO.

В предстоящем апреле 2018 года ожидается только одна магнитная буря, которая произойдёт 12 апреля. Такой прогноз следует из математического анализа магнитного поля Солнца и структуры солнечного ветра. С вероятностью 70 процентов событие будет иметь минимальную силу (первый уровень по пятибалльной шкале) и с вероятностью 10 процентов — второй уровень. Оставшиеся 20 процентов приходятся на возможность наблюдения в этот день более слабых магнитных возмущений.

Наиболее спокойной геомагнитная обстановка будет в первой декаде месяца, с 1 по 10 апреля. В этот период вероятность даже слабых геомагнитных возмущений оценивается ниже 10 %. Наиболее возмущенным будет период с 11 по 15 апреля, когда Земля будет находиться под воздействием плотного потока солнечного ветра. Во второй половине месяца после 15 апреля возможны лишь отдельные краткосрочные возмущения незначительного характера (предварительно 19, 21, 25 и 26 апреля).

В общем, ожидающийся геомагнитный фон апреля характеризуется как очень низкий.

С точки зрения солнечной активности вероятность крупных вспышек и выбросов плазмы составляет менее одного процента.

Уровень ультрафиолетового излучения Солнца в диапазоне прозрачности атмосферы Земли ожидается близко минимального уровня. В тех местах, где начался пляжный сезон, любители загара могут не переживать по данному поводу в течение только месяца.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН

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