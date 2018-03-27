Во вторник, 27 марта, Хозяйственный суд Киева признал, что ООО Беллария нарушило право собственности кондитерской корпорации Roshen в части производства продукции ТМ "Киевский торт" и торт "Киевский", а также элементов дизайна упаковки торта в виде листьев каштана. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на решение суда.

Теперь, по решению суда, ООО Беллария не может использовать на упаковке тортов обозначение "Киевский торт" и торт "Киевский", а также оформлять упаковку листьями каштана.

Все имеющиеся у предприятия упаковки и этикетки, которые нарушают запрет, суд постановил уничтожить, поскольку их легко спутать с упаковкой Киевского торта Roshen.

Как сообщал svodka.net, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко кондитерская корпорация Roshen намерена через суд запретить гипермаркету "Ашан" производить торты под ТМ "Киевский торт" и торт "Киевский".

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