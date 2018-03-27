На стадионе "Морис Дюфран" в бельгийском Льеже прошел товарищеский поединок между сборными Украины и Японии по футболу, передает корреспондент

На старте встречи Евгений Коноплянка отметился опасным, коварным прострелом низом, с которым с трудом справился кипер Кавасами. Острый момент возник у нашей сборной на 16-й минуте. Длинная передача Марлоса на фланг нашла Беседина. Форвард "Динамо" прострелил, и мяч от футболиста японской команды попал в перекладину ворот.

Через пять минут команда Шевченко достигла своего - удар с дальней дистанции от Ракицкого с помощью рикошета обернулся в забитый гол. В заключительную 5-минутку тайма японцы выровняли положение на табло. Подача со штрафного Шибасаки увенчалась голом головой Макино.

Активный на своем фланге Евгений Коноплянка вошел в штрафную и отдал голевую передачу на Александра Караваева, который отправил мяч в левый нижний угол. Несмотря на нашествие азиатов в заключительную 10-минутку встречи и несколько опасных моментов у ворот Пятова, наша команда удержала положительный результат 2:1.

Отметим, что Руслан Ротань провел 100-й поединок за национальную сборную. Он вышел со скамейки запасных на 80-й минуте.

Добавим, что Япония будет соревноваться в финальной части Мундиаля-2018.

Как сообщал в первой контрольной мартовской игре "сине-желтые" сыграли вничью с Саудовской Аравией.

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