Самый большой план по призыву придется выполнить в Днепропетровской области – 1520 человек, в Киеве – 563 человека, а в Закарпатской области – только 255 человек. Всего на призывную кампанию потратят 54,9 млн грн.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров. В Вооруженные Силы Украины призовут 8,9 тыс. человек, в Государственную спецслужбу транспорта – 1 тыс., а в Национальную гвардию – 4 тыс. человек. В Винницкой области план по призыву – 830 человек, в Волынской – 425, Донецкой – 360, Житомирской – 582, Запорожской – 630, Киевской – 639, Одесской – 870, а Харьковской – 1080 человек.

Каждому призывнику положена разовая материальная помощь в размере 3524 грн, на подготовку призыва тратят 93 грн на одного человека.

За уклонение от призыва в армию грозит уголовная ответственность. Уклонистам согласно ст. 335 УКУ грозит ограничение свободы на 3 года. «Чтобы попасть под уголовную ответственность, нужно, чтобы были действительно доказательства уклонения. Если призывнику вручают повестку, а он отказывается, а еще „лучше“ — пишет заявление об отказе, то, конечно, его могут привлечь к ответственности», — отмечает адвокат Александр Плахотник.

Если призывник не явится по повестке в военкомат, ему грозит штраф от 85 до 119 грн, за повторное нарушение — от 170 до 255 грн штрафа.

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