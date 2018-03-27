В админсуде на одного судью приходится 200 дел.

Около 75 тыс. Дел новый главный Суд получил от своих предшественников, 29 тыс. Дел поступили в суд после начала его работы.

"С таким большим объемом дел не всегда справляется техника. Пока распределены между судьями 80 тыс. Дел", - заявила председатель суда Валентина Данишевская во время брифинга по поводу 100 дней работы ВС, информирует LB.ua.

"Чемпионом" по количеству дел является кассационный админсуд в составе Верховного Суда. Он имеет около 40 тыс. Дел.

"Во всех судах практически одинаковое количество судей, но распределение дел происходит не равномерно. Нагрузка на каждого судью хозяйственного кассационного суда составляет 30 дел, в админсуде - 200 дел. Есть дела от 2011 и 2013 ... Хотели бы справиться быстрее с этой задачей , но понимаем, что скорость - это угроза качества. Будем искать разумный баланс и рассматривать дела так, как сможем " , - отметила Данишевская.

По ее словам, сначала судьи рассматривают старые дела, затем новые.

"Рассмотрены более семь тысяч дел. Есть, вероятно, и такие, которые возвращены или оставлено без рассмотрения, поскольку были пропущены сроки или работа адвокатов оставляет желать лучшего" , - добавила председатель ВС.

Новый главный суд начал работу 15 декабря . В момент начала работы нового Верховного суда прекращают функционирование старый главный суд, Высший административный суд, Высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

11 ноября 113 судей нового Верховного суда приняли присягу. Они были назначены президентом Петром Порошенко, который подписал соответствующий приказ.