Адвокат Александра Шепелева Юрий Татьков заявил, что существует угроза жизни его подзащитному. Об этом Юрий Татьков заявил в интервью СМИ.

"Состояние его ( Шепелева - ред.) здоровья очень плохое. У него набор диагнозов: рассеянный склероз, гипертония (верхнее давление скачет от 160 до 230). Все время болит голова.

Медицинское лечение вообще не оказывается. Врачей к нему не пускают.

К нему приходят фельдшеры. Дают таблетки, делают уколы, которые на некоторое время опускают давление, а потом оно снова возвращается к прежним высоким цифрам. Первопричину не лечат, а она, вероятно, связана с тем, что его били по голове и по туловищу во время похищения.

У него после этого была травма челюсти и перелом носа. Когда случились переломы, ему поставили шины. После их сняли.

Согласно его диагнозу он должен находиться на стационарном лечении.

Давление за 200, вам это скажет любой врач, это предынсультное, предынфарктное состояние. Инсульт или инфаркт может произойти в любой момент. Высокое давление у него держится с 8 февраля. Скоро будет два месяца.

Те врачи, которые там находятся, делают все возможное, но у них там нет ни медицинского оборудования, ни медикаментов.

Они неофициально просят, чтобы семья покупала таблетки и приносила ему.

В то же время СБУ выписывает ему на каждое судебное заседание справки, что он жив-здоров, а неофициально просят семью покупать медикаменты каждую неделю на тысячи гривен." - Заявил Юрий Татьков.

Адвокат также заявил, что существует прямая угроза жизни Александру Шепелеву:

"И не только ему. И его семья находится в опасности.

Имущество семьи, хотя и находится под арестом (в том числе элитный дом в Рыльском переулке — ред.), но переписывается на какие-то офшорные компании.

Сын Александра Шепелева — Михаил — находится в Канаде. Отец жены Галины находится там же. Их имущество тоже под арестом.

И насколько мне известно, уже на протяжении двух-трех лет периодически, каким-то чудом снимается арест с определенных объектов недвижимости, довольно-таки дорогостоящих, и переписывается на какие-то офшорные компании." - Заявил Юрий Татьков.

При этом имущество Шепелева уже давно уходит "налево" и это "лево" хорошо известно:

"Они это делают с помощью нотариусов и госрегистраторов, с помощью подделки документов. По данным фактам той же самой военной прокуратурой возбуждаются уголовные дела, но не расследуются. Хотя известны все нотариусы и госрегистраторы. Прокуратура не действует и не пытается вернуть эти объекты в собственность Шепелевых.

Переписали четыре земельных участка в центре Киева на Печерских холмах, 11-этажный офис на проспекте Рыльского,4, несколько жилых домов по ул. Ивана Франко, здание на ул. Ярославов вал, 27.

Говорят, что это всё переписывают на офшорные кампании, связанные с Сергеем Дядечко, владелльцем баскетбольного клуба «Монако». Связан с банком «Союз». Это банкир Януковича. Он из его шайки." - Заявил Татьков.

Адвокат также рассказал, что следствие ведет, не понятно почему, главная военная прокуратура. А согласно нашему уголовно-процессуальному законодательству часть производства должно вести НАБУ, потому что Шепелеву вменяют тот период, когда он был народным депутатом Украины и якобы причинил убытки государственному банку. В этом случае тут полная подследственность НАБУ.

При этом "следствие нарушает договоренность с Венгрией, которая выдавала Украине семью Шепелевых. У них было условие: Украина должна обеспечить Шепелевым право на защиту, доступ адвокатов, медицинское обследование, содержание в условиях пенитенциарной системы и никаких политических преследований.

Ничего из этого выполнено не было. Их нарушает Главная военная прокуратура.

На основании этого будущие приговоры могут быть отменены в Европейском суде по правам человека. На нашей стороне будет выступать и Венгрия.

Уголовных производств очень-очень много, начиная с обвинения в заказе убийств банкиров в 2003 году… Хотя в 2012 году украинским судом уже осужден клиент и организатор этого убийства. Есть же приговор. Он осужден вместе с исполнителями и пособниками.

Однако действующей власти понадобился опять организатор и клиент убийства в лице Александра Шепелева. Хотя тот приговор не отменен. Он действует. Совершенно бредовая ситуация.

Есть еще организация покушения еще на одного банкира-конвертатора Сергея Дядечко, прежний совладелец банка «Родовид», который они разворовали, потом этот банк национализировали при правительстве Тимошенко.

И как раз Шепелев, будучи народным депутатом Украины и членом парламентского комитета по банкам и банковской деятельности, был в числе тех, кто выявил эти хищения.

Это около 2 миллиардов долларов. Их вывели, банк рухнул, много вкладчиков пострадало.

Дядечко с тогдашней действующей властью — Януковичи, Захарченко и другие — начал мстить Александру путем фабрикации всех этих уголовных дел." -Заявил Юрий Татьков.

Интересно, что доступ мне к нему закрыт. Мне надо, чтобы прийти к нему, брать какие-то специальные разрешения у Главной военной прокуратуры - заявил также Юрий Татьков.

"Он мне об этом говорит с опаской — переживает за свои жизнь и здоровье, а также за семью.

А вот эти непонятные люди проникали к нему без всяких разрешений. Они не представлялись.

Требовали дать показания, просто оговорить людей из числа оппозиционеров — из блока Тимошенко, из «Самопомощи», из «Укропа».

Сказать, что те совершили какие-то преступления. Это необходимо им, чтобы получить основания для привлечения тех к ответственности.

Взамен же предлагали «решить все твои проблемы». Но Шепелев делать этого не хочет.

Он и тогда, когда сидел при Януковиче, отказывался, когда ему предлагали Пшонка и Захарченко оговорить Тимошенко, и сейчас не хочет никого оговаривать." - Рассказал Юрий Татьков.

При этом Юрий Татьков заявил:

"Место, в котором его ( Шепелева- ред.) содержат, это незаконная тюрьма.

Я ее называю "украинское Гуантанамо". Это называется "Отдел обеспечения досудебного следствия СБУ".

Данное учреждение не входит в пенитенциарную систему Украины. Оно вне закона."

Напомним, Александр Шепелев — прежний народный депутат Верховной Рады. Родился в Донецке. Начал свою политическую карьеру в середине нулевых как депутат Блока Юлии Тимошенко, в 2011 перешел во фракцию «Партии регионов».

В 2013 году попадает в международный розыск (его обвиняют в расхищении государственных средств в отдельно крупных размерах). В 2014 году бежал из тюремной больницы скорой помощи в Россию.

Вновь арестован украинскими правоохранителями в 2017 году. Перед арестом был похищен неизвестными и сильно избит.

Напомним, как сообщал news24ua, экс нардет Александр Шепелев заявлял, что первый вице-премьер Александр Турчинов и народный депутат Роман Лукьянчук украли, вывели в офшоры и легализовали в Европе и Украине более 800 млн долларов США из государственного бюджета Украины и международной помощи МВФ.

"Они обложили данью руководителей министерств и государственных предприятий Украины, вынуждая их красть бюджетные средства, организовать поборы с подчиненных и брать взятки от населения. Эти "грязные" деньги ежедневно свозились в подконтрольный мне Европейский банк рационального финансирования.

Там гривна конвертировалась в наличные доллары США, паковалась в целлофан и доставлялась Александру Турчинову через Лукьянчука, которого до сих пор называют "кошельком" Турчинова.

Часть украденных денег конвертировалась в безналичные доллары США и через несколько прибалтийских банков выводилась в офшоры подставными фирмами, самой крупной из которых была принадлежащая Лукьянчуку зарегистрированная в Великобритании компания Фортекс.

Через Фортекс из Украины в Прибалтику каждый день выводились миллионы долларов. Там же в Прибалтике Турчинов и Лукьянчук легализовали часть украденных денег путем приобретения элитной недвижимости.

Они же получили согласие на проживание в этих странах. Часть денег была легализована Турчиновым в Украине путем приобретения нескольких элитных домовладений в пос.

Белогородка Киевской области, где он до сих пор проживает вместе со своей семьей. Именно там Турчинов хранил украденные миллионы и проводил «секретные» совещания, на которых планировались убийства политиков и бизнесменов" - Заявлял Александр Шепелев.

26 марта общество "СТОП Матиос" в фейсбуке сообщило о том, что главный военный прокурор, заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос купил новый автомобиль Mercedes, стоимостью более 1 миллиона долларов.

Данная публикация набрала тысячи просмотров и репостов.

"Наши подписчики сообщают нам о новом приобретении военного прокурора Анатолия Матиоса. Господин коррупционер был замечен в новой машине возле офиса генеральной прокуратуры. Ее стоимость составляет от 1 070 000 долларов. Мы были бы рады увидеть это авто в декларации военного прокурора", - говорится в сообщении.

Под данным постом - сотни возмущенных комментариев пользователей. Одни украинцы интересуются, откуда у чиновника деньги на такой автомобиль, другие - уверены, что машина записана на родственников прокурора, третьи - предлагают сжечь дорогую иномарку, а Матиоса отправить в АТО кататься на БТР-е.

Стоит отметить, что на опубликованном фото изображена последняя модель одного из самых роскошных автомобилей в мире Mercedes Benz Maybach S-Класс от тюнинг-ателье Brabus.

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