Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что "некая группа людей" пытается раскачать ситуацию в Кемерове, используя гибель десятков людей на пожаре. Москалькова: Нужно не распалять гнев, а скорбно, но действенно посочувствовать Фото: moscalkova.ru Ситуацию в Кемерове пытаются раскачать при помощи фейков о количестве людей, погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом заявила По словам Москалькова, "некая группа людей" пытается дестабилизировать ситуацию в Кемерове и "призывает на акции сомнительного толка"."В стране горе. Траур в Отечестве нашем. Погибли десятки людей, страшную огненную смерть приняли дети… Это – наша общая трагедия, а значит – нужно помочь всем, кого беда зацепила своим черным крылом. Не распалять гнев, а скорбно, но действенно посочувствовать – помочь", – заявила она.Уполномоченный по правам человека отметила, что большинство людей сдают кровь и посылают деньги пострадавшим."Но есть и другие: те, кто не упускают возможности нажить хотя какой-то политический капиталец на трагедии и реабилитировать себя в глазах «спонсоров». Те, кто взрывают интернет ложными информациями о ситуации в Кемерове. Те, кто призывают к акциям гражданского неповиновения, используя любой повод раскачивать ситуацию", – рассказала Москалькова. Получила сегодня по вотцапу фейковую новость о сотнях погибших людях в Кемерово, бездействии правоохранительных органов. Кроме того сотрудники моего Аппарата и Уполномоченный по правам человека в Кемеровской обл.Н.А. Волков сегодня сообщили, что некая группа людей пытаются «раскачать ситуацию» и призывают на акции сомнительного толка! Люди опомнитесь! В стране горе. Траур в Отечестве нашем. Погибли десятки людей, страшную огненную смерть приняли дети… Это – наша общая трагедия, а значит – нужно помочь всем, кого беда зацепила своим чёрным крылом. Не распалять гнев, а скорбно, но действенно посочувствовать – помочь. Абсолютное большинство так и делают: сдают кровь, посылают деньги, как крымчане приглашают пострадавших в гости - провести лето у моря. Но есть и другие: те, кто не упускают возможности нажить хотя какой-то политический капиталец на трагедии и реабилитировать себя в глазах «спонсоров». Те, кто взрывают Интернет ложными информациями о ситуации в Кемерово. Те, кто призывают к акциям гражданского неповиновения, используя любой повод раскачивать ситуацию. Люди, дорогие мои сограждане, так уж сложилось, что большие беды объединяют нас в горе, не меньше, чем восторг победы. Сейчас у нас не просто горе. Это – огромная общенациональная скорбь. «Разбор полетов» будет позже. Непременно будет. А сейчас мы обязаны помочь тем, у кого горе, тем, кто пострадал. Обязаны. Если мы – великий многонациональный российский народ, а не жители-обыватели. И еще одно. В этой ситуации появились сигналы о ложных реквизитах мошенников, которые пытаются использовать ситуацию в своих низменных корыстных целях. Осторожно! Сообщаю выверенные данные счета, на который можно перечислить деньги для оказания помощи пострадавшим. Реквизиты для зачисления безвозмездных перечислений в областной бюджет в целях оказания помощи гражданам в связи с крупным пожаром, произошедшим 25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» г. Кемерово ИНН 4200000630 КПП 420501001 ОКОНХ 97410 ОКПО 02286354 ОКТМО 32701000 БИК 043207001 р/с 40101810400000010007 Отделение Кемерово г. Кемерово УФК по Кемеровской области (Главное финансовое управление Кемеровской области) БК в поле 104 платежного поручения 855 2 07 Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) 27 Мар 2018 в 3:09 PDT Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. Родственники заявили, что жертвой пожара стал 41 ребенок."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент России Владимир Путин, посетивший Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.По словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, основной версией пожара в ТЦ считают замыкание в электропроводке, но не исключают и поджог.В России объявили 28 марта днем траура по погибшим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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