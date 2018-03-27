Повышение пошлин на российские минудобрения может привести к росту конкуренции и снижению цен в Украине

Повышение пошлины на импорт минеральных удобрений из РФ может помогать росту конкуренции и снижения цен в Украине, считает генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Тарас Высоцкий.

"Повышение пошлин на азотные удобрения российского производства в сочетании с деконцентрацией внутреннего производства будет помогать расширению географии импорта и приведет к повышению конкуренции поставщиков удобрений, что будет помогать снижению цены аграрных производителей", - сообщил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, по мнению Всеукраинской аграрной рады (ВАР), это решение не имеет ничего общего с защитой национальных интересов и в очередной раз приведет к удорожанию азотных удобрений на внутреннем рынке.

"Власть стала на ложный путь решения всех проблем за счет аграриев. При этом действительно блокируется осуществление мероприятий, которые позволили бы Украине по примеру КНР уменьшить или полностью отказаться от использования природного газа в производстве азотных удобрений, сделав его рентабельным без увеличения внутренних цен. Украина так и не использовала связанный кредит, предоставленный КНР, для строительства заводов синтез-газа, что позволило бы производить удобрения из украинского газового угля", - отметил заместитель главы ВАР Михаил Соколов.

Как сообщалось, Межведомственной комиссии по международной торговле 26 марта приняла решение о расширении действия антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) из РФ, повысив пошлины на импорт минеральных удобрений из России до 42,96%.

Антидемпинговые пошлины для ПАО "Дорогобуж" будут составлять 29,25%, для других экспортеров и в целом для РФ – 42,96%. Решение комиссии вступает в силу со дня опубликования сообщения в "Урядовом курьере".

Согласно информации Министерства экономического развития и торговли, комиссия пришла к выводу, что поставки минеральных удобрений российскими производителями и экспортерами происходили с многочисленными нарушениями в процессе подготовки осуществления импорта в Украину. Кроме того, комиссия усматривает угрозу дальнейшего обхода действующих антидемпинговых пошлин со стороны таких поставщиков.