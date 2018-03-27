В торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово, где накануне произошел пожар и погибли более 60 человек, вновь произошло возгорание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"В "Зимней Вишне" снова пожар. Спасателям приказали безотлагательно покинуть часть помещений. К очагу подают пожарные стволы", - говорится в сообщении.

По полученным данным, из-под одного из эскалаторов на первом этаже ТРЦ пошел дым.

Стоит отметить, что накануне в торговом центре только закончили спасательную операцию.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал приказ, согласно которому среда, 28 марта, объявлена днем траура из-за гибели людей в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово .

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