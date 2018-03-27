То, что сегодня происходит в отношениях России с Западом, получило новый термин – министр иностранных дел Сербии назвал это «ледяной войной».

Иными словами, Россия и Запад вернулись в состояние отношений, существовавших до политики перестройки, которая началась в 1985 году во времена генсека Михаила Горбачева. Нынешнее положение вещей можно сравнить с отношениями между Западом и СССР времен Леонида Брежнева – когда еще не началась так называемая разрядка, разоружение и продолжалось противостояние двух систем.

Международные аналитики считают, что Запад давно искал формальный повод для расторжения остатков тех отношений, которые у них были с Россией. Элиты, эксперты, медиа – все были готовы. Кремль столько раз пересекал красную линию, было понятно, что нужно только зацепиться за какой-то повод.

Формально таким поводом стала химическая нападение в Солсбери, в результате которой пострадал британский гражданин. Парадокс заключается в том, что с точки зрения дипломатии режиму Путина было абсолютно невыгодно осуществлять эту атаку именно сейчас.

Существует вероятность того, что руководство Главного разведывательного управления РФ, чьим офицером когда был Сергей Скрипаль, могло принять решение о его ликвидации без согласования с президентом. Просто в ГРУ существует общая практика уничтожения предателей – Владимир Путин подписал этот формальный протокол еще со времен ликвидации Александра Литвиненко.

Подобные случаи происходили постоянно, однако из-за отсутствия политической воли расследования проходили в довольно вялом режиме. Только на территории Великобритании за последние 10 лет произошло 14 таких загадочных смертей – сейчас Королевская прокуратура начинает расследовать все эти случаи заново.

На самом деле, Запад давно получил повод разорвать дипломатические отношения. Он мог это сделать после убийства российского экс-министра по вопросам печати, телевидения и СМИ Михаила Лесина, который стал информатором ФБР. В 2015 году Лесин приехал в США, где его и убили в вашингтонском отеле The Dupont Circle. Это известное место, где встречаются конгрессмены, сенаторы и лоббисты.

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Тогда ФБР установило, что Лесина действительно забили до смерти бейсбольными битами. Но так как это было во времена Обамы, а не Трампа – дело спустили на тормозах. Несмотря на откровенные следы избиения и пыток, тот случай зафиксировали как самоубийство – мол, экс-министр упал и ударился о стену.

Украина не должна бы высылать российских дипломатов по очевидной причине – Россия даст зеркальный ответ и выдворит из европейских стран такое же количество их дипломатов. В Украине и так плохая ситуация – у нас очень мало консулов ​​в России и это плохо повлияет на защиту украинских политических заключенных.

И я понимаю логику событий – это был зарубежный совет, а не внутренняя инициатива. И хотя МИД давно имело списки российских дипломатов на выдворение, оно не хотело этого делать. А теперь кто-то посоветовал украинскому президенту выслать этих дипломатов в знак солидарности.

Это долгосрочный хитрый шаг, который будет иметь положительные последствия.

Во-первых, таким образом мы четко ассоциируем себя с евроатлантическим сообществом и это улучшит наши отношения с НАТО в целом.

Во-вторых, британцы – очень благодарна нация, а потому сейчас они будут максимально продвигать поддержку Украины, особенно в военной сфере. В ближайшее время, по примеру американцев, мы увидим существенное увеличение военной помощи украинским Вооруженным силам. И в фоне Ледяной войны, только начинающей разгораться, такой шаг следует воспринимать очень положительно.

Примечательно, что из постсоветских стран, только страны НАТО, ЕС и Балтии поддержали выдворение российских дипломатов – все остальные воздержались. Даже Грузия не решилась, а мы делаем. Таким образом Украина указывает, что она четко на стороне США.

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