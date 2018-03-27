НАТО сокращает численность сотрудников постпредства России при альянсе до 20 человек. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент .

Он напомнил, что на данный момент более 130 росийских официальных лиц высылают из своих стран более 25 членами НАТО и партнерами.

“НАТО едины в принятии последующих шагов. Сегодня я отменил согласие на назначение 7 сотрудников, акредитованных при постоянном представительстве Росийской Федерации при НАТО. Я так же отвечу отказом на запрос о получении аккредитации трех других. Совет Североатлантического союза сокращает максимальное количество сотрудников постпредства России при НАТО на 10 человек в соответствии с моим решением”, — заявил Генсек.

По его словам, это приведет к тому, что численность сотрудников составит 20.

“Это посылает четкий сигнал Росии, что есть цена и последствия такого неприемлимого и опасного поведения”, — сказал он.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. 26 марта к Великобритании присоединились еще 23 страны - страны ЕС, Украина, США, Канада и Австралия, также выслав российских дипломатов.

В МИД РФ пообещали ответить каждой стране на высылку российских дипломатов.

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