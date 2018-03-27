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В Каталонии сторонники Пучдемона блокировали автомагистрали
27.03.2018 16:52
В Каталонии сторонники Пучдемона блокировали автомагистрали
Немецкий суд оставил под стражей бывшего главу правительства Каталонии
В Каталонии сотни сторонников экс-главы регионального правительства Карлеса Пучдемона заблокировали ключевые автомагистрали и дороги в знак протеста против его задержания.
В Каталонии сторонники Пучдемона блокировали автомагистрали Фото: АР

Об этом сообщает АР .

"Демонстранты заблокировали автомагистрали и дороги в северо-восточном испанском регионе в связи с задержанием бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона" , - говорится в сообщении.

Напомним, немецкий суд оставил под стражей бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до вынесения решения о его экстрадиции.

Немецкая полиция  задержала  бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона после пересечения им границы с Данией.

Как известно,  Пучдемон в ноябре 2017 года бежал в Бельгию, опасаясь заключения и обвинений в мятеже после каталонской кризиса и попытки провозгласить независимость региона. К нему был издан европейский  ордер на арест , который, впрочем,  в декабре отменили .

Пучдемон настаивает, что сможет руководить правительством региона на расстоянии. Однако центральное правительство в Мадриде уже предупредил, что продолжит прямое управление регионом, если Пучдемон пытаться управлять Каталонии на расстоянии.

Между тем испанская прокуратура  снова требовала ордера на арест Пучдемона, поскольку тот покинул пределы Бельгии и совершил поездку в Данию.

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