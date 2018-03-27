|В Каталонии сторонники Пучдемона блокировали автомагистрали
|27.03.2018 16:52
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Немецкий суд оставил под стражей бывшего главу правительства КаталонииВ Каталонии сотни сторонников экс-главы регионального правительства Карлеса Пучдемона заблокировали ключевые автомагистрали и дороги в знак протеста против его задержания.
Фото: АР
Об этом сообщает АР .
"Демонстранты заблокировали автомагистрали и дороги в северо-восточном испанском регионе в связи с задержанием бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона" , - говорится в сообщении.
Напомним, немецкий суд оставил под стражей бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до вынесения решения о его экстрадиции.
Немецкая полиция задержала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона после пересечения им границы с Данией.
Как известно, Пучдемон в ноябре 2017 года бежал в Бельгию, опасаясь заключения и обвинений в мятеже после каталонской кризиса и попытки провозгласить независимость региона. К нему был издан европейский ордер на арест , который, впрочем, в декабре отменили .
Пучдемон настаивает, что сможет руководить правительством региона на расстоянии. Однако центральное правительство в Мадриде уже предупредил, что продолжит прямое управление регионом, если Пучдемон пытаться управлять Каталонии на расстоянии.
Между тем испанская прокуратура снова требовала ордера на арест Пучдемона, поскольку тот покинул пределы Бельгии и совершил поездку в Данию.