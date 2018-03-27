Вчера, 26 марта, в 18-00 состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок на выделение субвенции на решение вопроса обеспечения жильем переселенцев и приобретение специализированного оборудования для ускорения процедур выдачи биометрических паспортов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), информирует svodka.net.

Тука, в частности, сообщает, что вего было рассмотрено более 30 заявок. «К сожалению, большая часть не соответствует условиям выделения субвенции», — сообщил Тука и объяснил, в чем проблема.

«Жилье.

В условиях четко указано, что жилье должно находиться в Фонде жилья для временного проживания. Органы местной власти обязаны иметь такой фонд. Главная цель существования такого фонда — оперативное реагирование на возможные социальные вызовы (землетрясение, наводнение и т.д.). Вместе с тем, КМУ принял решение, которым разрешил использовать жилье из таких фондов для предоставления в пользование переселенцам.

Поэтому, обращаюсь к представителям органов власти: не создавайте сопротивление! Создавайте местные фонды, а государство вам в этом поможет!

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Во время заседания Комиссии возникли споры: стоит ли расценивать заяву на создание закрытого канала связи (что является необходимым условием для начала эксплуатации оборудования ГМСом), как составляющую комплекса по оказанию услуг? Ведь, в нормативных документах речь идет непосредственно о приобретении ОБОРУДОВАНИЯ …», — рассказал овозникшей проблематие зам минитстра.

По результатам заседания положительные решения приняты по заявкам:

Донецкая область:

— Родинскаий городской совет

— Николаевский городской совет

— Бахмутский городской совет

— Дружковский городской совет

— Константиновский городской совет

— Краматорский городской совет

— Марьинский городской совет

— Чмировский городской совет

— Соледарский городской совет

Луганская область:

— Попаснянский городской совет

Одновременно, обращаясь к представителям местной власти, подчеркиваю о необходимости соблюдения условий выделения судвенций:

— целевое назначение (не в ремонт дорог, не в строительство клубов …)

— финансирование осуществляется на паритетных началах: 50% из государственного бюджета, 50% — из местного», — акцентировал внимание Георгий Тука.

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