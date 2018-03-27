|Стало известно, какие районы Донбасса получат субвенции и жилье для ВПЛ
|27.03.2018 16:54
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Вчера, 26 марта, в 18-00 состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок на выделение субвенции на решение вопроса обеспечения жильем переселенцев и приобретение специализированного оборудования для ускорения процедур выдачи биометрических паспортов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), информирует svodka.net.
Тука, в частности, сообщает, что вего было рассмотрено более 30
заявок. «К сожалению, большая часть не соответствует условиям
выделения субвенции», — сообщил Тука и объяснил, в чем
проблема.
В условиях четко указано, что жилье должно находиться в Фонде жилья для временного проживания. Органы местной власти обязаны иметь такой фонд. Главная цель существования такого фонда — оперативное реагирование на возможные социальные вызовы (землетрясение, наводнение и т.д.). Вместе с тем, КМУ принял решение, которым разрешил использовать жилье из таких фондов для предоставления в пользование переселенцам.
Поэтому, обращаюсь к представителям органов власти: не создавайте сопротивление! Создавайте местные фонды, а государство вам в этом поможет!
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Во время заседания Комиссии возникли споры: стоит ли расценивать
заяву на создание закрытого канала связи (что является необходимым
условием для начала эксплуатации оборудования ГМСом), как
составляющую комплекса по оказанию услуг? Ведь, в нормативных
документах речь идет непосредственно о приобретении ОБОРУДОВАНИЯ
…», — рассказал овозникшей проблематие зам минитстра.
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