В Кемерово, в ходе митинге в связи с массовой гибелью людей во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" вице-губернатор Сергей Цивилев обвинил в попытке пиара Игоря Вострикова, который потерял в трагедии жену, сестру и троих детей. Соответствующее видео обнародовано на YouTube-канале МБХ медиа. "К народу относятся как к скоту", – заявил Востриков, после чего Цивилев его спросил: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?". "На каком горе? У меня семья погибла – сестра Алена, жена Елена и трое моих детишек: семь, пять и два года", – ответил мужчина. | Сегодня в Кемерово собрался стихийный митинг Фото: aavst / Instagram Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Путин, прибывший в Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.видео Видео: МБХ медиа / YouTube-канале Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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