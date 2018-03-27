|ID-карта в Украине — вопросы и ответы
|27.03.2018 17:00
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«Обозреватель» объясняет, что для этого нужно и сколько это стоит.
ID-карта — это новая форма паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем. Для тех, кому еще нет 18-ти лет ID-карта оформляется сроком на 4 года, а тем, кто старше — на каждые 10 лет.
В паспорт в форме карты вносится следующая информация: название государства, название документа, имя (с латинской транслитерацией, которую можно согласовать в соответствии с другими документами, например, правами), пол, дата рождения, уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре, номер самого документа, дата его выдачи и окончания срока его действия, код уполномоченного субъекта, который выдал паспорт, место рождения, оцифрованное изображение лица и подпись владельца карты.
Эта информация дублируется на электронный чип. Туда же добавляется и информация, которая может быть изменена, например, регистрация места жительства, семейное положение или информация о детях. Эти данные впредь можно будет прибавлять на электронный носитель без необходимости перевыпускать документ.
Также в миграционной службе отмечают, что при изготовлении пластикового паспорта стоит подать документ, подтверждающий присвоенный идентификационный код. На визуальной части карты предусмотрено место для него и это позволит не носить с собой бумажный документ.
Но одну бумажку пока все же носить придется. Это выписка из реестра о месте жительства. Впредь эта информация будет только на электронном носителе ID-карты, но выписку при оформлении пока будут выдавать. Она будет нужна в случаях, когда необходимо визуально подтвердить место регистрации до тех пор, пока все государственные учреждения не будут оборудованы устройствами для считывания информации с чипа. Обещают, что это временно.
Нет. После того, как все подразделения, которые выдают паспорт, были обеспечены необходимым оборудованием и ресурсами для оформления карт, получить документ в виде привычной книжки нельзя.
Но, например, в случае, если нужно в паспорт вклеить фотографию по достижению 25-летнего и 45-летнего возраста, выбор все еще есть. Можно оформить ID-карту, а можно просто вклеить фото в паспорт-книжку.
Менять действующий паспорт образца 1994 года — в виде книжечки — пока не обязательно. Но и получить именно такой вид паспорта в Украине больше нельзя. Во всех случаях, когда нужна замена паспорта — если он был потерян или испорчен, если произошла смена фамилии и т.д. — выдается уже ID-карта. Пластиковую карточку получают и все, кто оформляет паспорт впервые по достижению 14-летнего возраста.
Отметим, что в планах — заменить всем гражданам Украины паспорта старого образца на пластиковые карты в течение 4 лет. Но это не значит, что привычные книжки сейчас станут недействительными. На данный момент законодательство Украины не определяет конечный срок действия паспортов старого образца.
Паспорта нового образца оформляют подразделения Государственной миграционной службы (ГМС) Украины. Оформление и выдача первой ID-карты происходит по месту регистрации. В дальнейшем все дополнительные услуги можно будет получить в любом другом подразделении по месту обращения.
Также выдать ID-карту может центр предоставления административных услуг и, например, ГП «Документ». Но нужно учесть, что если паспорт нового образца оформляется впервые, то сделать это вероятно только в том случае, если зарегистрированное место жительства совпадает с административным районом размещения ГП «Документ».
Внутренне перемещенные лица могут оформить ID-карту по месту фактического проживания.
В ГМС ID-карта выдается бесплатно для тех кто достиг 14-летнего возраста и получает паспорт впервые. Замена паспорта на ID-карту стоит 279,00 грн (87 грн за административные услуги по оформлению и выдаче и 192 грн за бланк). Оформление за 10 дней обойдется в 366 грн.
В случае замены потерянного или поврежденного паспорта оплачивается и госпошлина в размере 34 грн.
Квитанции об оплате нужно подать вместе с другими документами при оформлении паспорта.
В ДП «Документ» расценки другие — оформление первой ID-карты по достижению 14 лет стоит 400 грн. Оформление ID-карты вместо паспорта образца 1994 года за 20 рабочих дней — 679 грн, а за 10 — 766 грн. 34 грн госпошлины при потере или повреждении предыдущего тоже нужно будет заплатить.
Заявление на оформление паспорта заполняется на месте. Для изготовления паспорта нужно предоставить следующие документы:
— свидетельство о рождении;
— оригиналы документов, которые подтверждают гражданство Украины и удостоверяют личность родителей или одного из них. Если на момент рождения ребенка один из родителей не был гражданином Украины, нужно добавить еще справку о регистрации ребенка гражданином Украины;
— документы, которые подтверждают данные для внесения дополнительной информации, которая может быть изменена: справку органа регистрации установленного образца;
— справку о присвоении идентификационного кода или сообщение от отказе от его принятия.
Внутренне перемещенным лицам также нужно предоставить справку о постановке на учет. Для бездомных — справку о постановке на учет бездомных лиц.
ID-карта, которая оформляется впервые, выдается не позже, чем через 20 рабочих дней с момента оформления заявления. Отметим, что за несвоевременное оформление паспорта в Украине предусмотрена административная ответственность — предупреждение или штраф от 17 до 51 грн. Обратиться за оформлением паспорта необходимо не позднее, чем через месяц после достижения 14-летнего возраста.
Менять паспорт придется в случае изменения информации, внесенной в него (за исключением той, что относится к категории информации, которую можно заменить без перевыпуска документа), при обнаружении в нем ошибки или если он стал непригодным для использования. Также переоформляется новый паспорт вместо потерянного или украденного. И в этих случаях вместо привычной книжку уже тоже выдается ID-карта.
По желанию оформить карту вместо книжки можно и при необходимости вклеивать новое фото по достижению 25-летнего или 45-летнего возраста. Но в этом случае можно еще просто вклеить фото в документ старого образца.
ID-карта выдается не позднее, чем через 20 рабочих дней после оформления заявления. Предусмотрена также и срочная выдача — 10 рабочих дней.
Для оформления ID-карты нужно предоставить такие документы:
— паспорт, который подлежит обмену;
— документы, подтверждающие причину замены паспорта (кроме завершения срока действия и достижения 25-летнего или 45-летнего возраста);
— документы, которые подтверждают данные для внесения дополнительной информации, которая может быть изменена, например свидетельство о рождении детей, о браке или его расторжении, свидетельство о смене имени;
— справку о присвоении ИНН или об отказе принять его.
В случае потери или кражи паспорта добавить к документам (кроме паспорта) также нужно заявление установленного МВД образца о потере или краже, и выписку из Единого реестра досудебных расследований (если паспорт был украден на территории Украины).
Для внутренне переселенных лиц нужно добавить еще справку о постановке на учет. Для оформления паспорта бездомным также нужна справка об постановке на учет бездомных лиц.
Отметим, что в случае необходимости заменить паспорт документы подать тоже нужно в течение месяца. Иначе грозит административная ответственность — предупреждение или штраф в размере от 17 до 51 грн.
Нет. ID-карта является удостоверением личности в Украине и не дает права пересекать границу без загранпаспорта. Исключение — Турция.
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