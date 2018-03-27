«Обозреватель» объясняет, что для этого нужно и сколько это стоит.

Что такое ID-карта и какая информация вносится в нее?

ID-карта — это новая форма паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем. Для тех, кому еще нет 18-ти лет ID-карта оформляется сроком на 4 года, а тем, кто старше — на каждые 10 лет.

В паспорт в форме карты вносится следующая информация: название государства, название документа, имя (с латинской транслитерацией, которую можно согласовать в соответствии с другими документами, например, правами), пол, дата рождения, уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре, номер самого документа, дата его выдачи и окончания срока его действия, код уполномоченного субъекта, который выдал паспорт, место рождения, оцифрованное изображение лица и подпись владельца карты.

Эта информация дублируется на электронный чип. Туда же добавляется и информация, которая может быть изменена, например, регистрация места жительства, семейное положение или информация о детях. Эти данные впредь можно будет прибавлять на электронный носитель без необходимости перевыпускать документ.

Также в миграционной службе отмечают, что при изготовлении пластикового паспорта стоит подать документ, подтверждающий присвоенный идентификационный код. На визуальной части карты предусмотрено место для него и это позволит не носить с собой бумажный документ.

Но одну бумажку пока все же носить придется. Это выписка из реестра о месте жительства. Впредь эта информация будет только на электронном носителе ID-карты, но выписку при оформлении пока будут выдавать. Она будет нужна в случаях, когда необходимо визуально подтвердить место регистрации до тех пор, пока все государственные учреждения не будут оборудованы устройствами для считывания информации с чипа. Обещают, что это временно.

Можно ли отказаться от ID-карты?

Нет. После того, как все подразделения, которые выдают паспорт, были обеспечены необходимым оборудованием и ресурсами для оформления карт, получить документ в виде привычной книжки нельзя.

Но, например, в случае, если нужно в паспорт вклеить фотографию по достижению 25-летнего и 45-летнего возраста, выбор все еще есть. Можно оформить ID-карту, а можно просто вклеить фото в паспорт-книжку.

Всем ли нужно оформлять ID-карту?

Менять действующий паспорт образца 1994 года — в виде книжечки — пока не обязательно. Но и получить именно такой вид паспорта в Украине больше нельзя. Во всех случаях, когда нужна замена паспорта — если он был потерян или испорчен, если произошла смена фамилии и т.д. — выдается уже ID-карта. Пластиковую карточку получают и все, кто оформляет паспорт впервые по достижению 14-летнего возраста.

Отметим, что в планах — заменить всем гражданам Украины паспорта старого образца на пластиковые карты в течение 4 лет. Но это не значит, что привычные книжки сейчас станут недействительными. На данный момент законодательство Украины не определяет конечный срок действия паспортов старого образца.

Куда обращаться за получением ID-карты?

Паспорта нового образца оформляют подразделения Государственной миграционной службы (ГМС) Украины. Оформление и выдача первой ID-карты происходит по месту регистрации. В дальнейшем все дополнительные услуги можно будет получить в любом другом подразделении по месту обращения.

Также выдать ID-карту может центр предоставления административных услуг и, например, ГП «Документ». Но нужно учесть, что если паспорт нового образца оформляется впервые, то сделать это вероятно только в том случае, если зарегистрированное место жительства совпадает с административным районом размещения ГП «Документ».

Внутренне перемещенные лица могут оформить ID-карту по месту фактического проживания.

Сколько стоит оформить ID-карту?

В ГМС ID-карта выдается бесплатно для тех кто достиг 14-летнего возраста и получает паспорт впервые. Замена паспорта на ID-карту стоит 279,00 грн (87 грн за административные услуги по оформлению и выдаче и 192 грн за бланк). Оформление за 10 дней обойдется в 366 грн.

В случае замены потерянного или поврежденного паспорта оплачивается и госпошлина в размере 34 грн.

Квитанции об оплате нужно подать вместе с другими документами при оформлении паспорта.

В ДП «Документ» расценки другие — оформление первой ID-карты по достижению 14 лет стоит 400 грн. Оформление ID-карты вместо паспорта образца 1994 года за 20 рабочих дней — 679 грн, а за 10 — 766 грн. 34 грн госпошлины при потере или повреждении предыдущего тоже нужно будет заплатить.

Что нужно, чтобы оформить ID-карту по достижению 14 лет?

Заявление на оформление паспорта заполняется на месте. Для изготовления паспорта нужно предоставить следующие документы:

— свидетельство о рождении;

— оригиналы документов, которые подтверждают гражданство Украины и удостоверяют личность родителей или одного из них. Если на момент рождения ребенка один из родителей не был гражданином Украины, нужно добавить еще справку о регистрации ребенка гражданином Украины;

— документы, которые подтверждают данные для внесения дополнительной информации, которая может быть изменена: справку органа регистрации установленного образца;

— справку о присвоении идентификационного кода или сообщение от отказе от его принятия.

Внутренне перемещенным лицам также нужно предоставить справку о постановке на учет. Для бездомных — справку о постановке на учет бездомных лиц.

ID-карта, которая оформляется впервые, выдается не позже, чем через 20 рабочих дней с момента оформления заявления. Отметим, что за несвоевременное оформление паспорта в Украине предусмотрена административная ответственность — предупреждение или штраф от 17 до 51 грн. Обратиться за оформлением паспорта необходимо не позднее, чем через месяц после достижения 14-летнего возраста.

Что нужно, чтобы оформить ID-карту при смене фамилии, в случае потери паспорта или для замены из-за повреждения?

Менять паспорт придется в случае изменения информации, внесенной в него (за исключением той, что относится к категории информации, которую можно заменить без перевыпуска документа), при обнаружении в нем ошибки или если он стал непригодным для использования. Также переоформляется новый паспорт вместо потерянного или украденного. И в этих случаях вместо привычной книжку уже тоже выдается ID-карта.

По желанию оформить карту вместо книжки можно и при необходимости вклеивать новое фото по достижению 25-летнего или 45-летнего возраста. Но в этом случае можно еще просто вклеить фото в документ старого образца.

ID-карта выдается не позднее, чем через 20 рабочих дней после оформления заявления. Предусмотрена также и срочная выдача — 10 рабочих дней.

Для оформления ID-карты нужно предоставить такие документы:

— паспорт, который подлежит обмену;

— документы, подтверждающие причину замены паспорта (кроме завершения срока действия и достижения 25-летнего или 45-летнего возраста);

— документы, которые подтверждают данные для внесения дополнительной информации, которая может быть изменена, например свидетельство о рождении детей, о браке или его расторжении, свидетельство о смене имени;

— справку о присвоении ИНН или об отказе принять его.

В случае потери или кражи паспорта добавить к документам (кроме паспорта) также нужно заявление установленного МВД образца о потере или краже, и выписку из Единого реестра досудебных расследований (если паспорт был украден на территории Украины).

Для внутренне переселенных лиц нужно добавить еще справку о постановке на учет. Для оформления паспорта бездомным также нужна справка об постановке на учет бездомных лиц.

Отметим, что в случае необходимости заменить паспорт документы подать тоже нужно в течение месяца. Иначе грозит административная ответственность — предупреждение или штраф в размере от 17 до 51 грн.

Может ли ID-карта заменить загранпаспорт?

Нет. ID-карта является удостоверением личности в Украине и не дает права пересекать границу без загранпаспорта. Исключение — Турция.

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