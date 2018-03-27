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Болгария вызвала своего посла в России для консультаций
27.03.2018 17:00
Болгария вызвала своего посла в России для консультаций
Борисов провел с послом телефонный разговор что "дела Скрипаля"
Премьер Болгарии Бойко Борисов сообщил об отзыве посла в Москве Бойко Коцева для консультаций.
Болгария вызвала своего посла в России для консультаций Бойко Борисов. Фото: oxu.azstatic.com

Борисов провел с послом телефонный разговор, касающаяся дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля в Британии и реакции на это в России, сообщает БГНЕС .

"Премьер-министр Борисов приказал послу Коцева вернуться в Софию для консультаций с болгарским правительством", - говорится в сообщении.

Напомним, что о своих намерениях выслать российских дипломатов уже  заявили в США , Канаде, Албании, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Литве, Латвии, Норвегии, Испании, Венгрии и Македонии.

Украина также  приняла решение  выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что  Россия выдворит из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .

МИД России  выразил протест  в связи с решением стран ЕС, США и Канады выслать российских дипломатов.

Как известно, 4 марта  Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в  тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили  нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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