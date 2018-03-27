Фейк о гибели сотен людей во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове запустил пранкер под псевдонимом Евгений Вольнов. | Пранкер из Украины убеждал жителей Кемерова, что Кремль требует убрать цветы и игрушки от "Зимней вишни" Фото: ЕРА "У нас много свободных мест", – отвечает сотрудник бюро медэкспертизы."У нас просто уже более 300 насчитали. Поместится столько?" – спрашивает пранкер.Сотрудники морга, передавая друг другу трубку, уверяют, что больше ста тел принять не смогут.ВИДЕО Видео: Евгений Вольнов / YouTube Пранкер устроил еще несколько розыгрышей на тему пожара в Кемерове.Выдавая себя за сотрудника администрации президента, он предлагал местной чиновнице сымитировать сцену спасения Владимиром Путиным детей из дымящихся развалин.ВИДЕО Видео: Евгений Вольнов / YouTube Кроме того, Вольнову удалось отправить жителей Кемерова убирать цветы и игрушки, оставленные на импровизированном мемориале в память о погибших детях. Украинец ссылался на мифическое распоряжение Кремля. Он утверждает, что ему поверили, и приводит в подтверждение видео скандала, возникшего при уборке игрушек.ВИДЕО Видео: Евгений Вольнов / YouTube Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.По данным МЧС РФ на 27 марта, в результате происшествия всего погибли 64 человека. Родственники заявили, что жертвой пожара стал 41 ребенок, также собраны данные о 85 пропавших без вести во время трагедии.26 марта несколько очевидцев уверяли, что погибло намного больше посетителей "Зимней вишни". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки евгений пранкер вольнов что youtube Теги: мир