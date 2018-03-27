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Украинский пранкер убеждал жителей Кемерова, что на пожаре погибло более 300 человек и просил убрать игрушки от сгоревшего торгового центра
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27.03.2018 17:02
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Фейк о гибели сотен людей во время пожара в торгово-развлекательном
центре "Зимняя вишня" в Кемерове запустил пранкер под псевдонимом
Евгений Вольнов. | Пранкер из Украины убеждал жителей
Кемерова, что Кремль требует убрать цветы и игрушки от "Зимней
вишни" Фото: ЕРА "У нас много свободных мест", – отвечает сотрудник
бюро медэкспертизы."У нас просто уже более 300 насчитали.
Поместится столько?" – спрашивает пранкер.Сотрудники морга,
передавая друг другу трубку, уверяют, что больше ста тел принять не
смогут.ВИДЕОВидео: Евгений Вольнов / YouTube
Пранкер устроил еще несколько розыгрышей на тему пожара в
Кемерове.Выдавая себя за сотрудника администрации президента, он
предлагал местной чиновнице сымитировать сцену спасения Владимиром
Путиным детей из дымящихся развалин.ВИДЕОВидео: Евгений Вольнов
/ YouTube Кроме того, Вольнову удалось отправить жителей Кемерова
убирать цветы и игрушки, оставленные на импровизированном мемориале
в память о погибших детях. Украинец ссылался на мифическое
распоряжение Кремля. Он утверждает, что ему поверили, и приводит в
подтверждение видео скандала, возникшего при уборке
игрушек.ВИДЕОВидео: Евгений Вольнов / YouTube Пожар
в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерове произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной
комнате.По данным МЧС РФ на 27 марта, в результате происшествия
всего погибли 64 человека. Родственники заявили,
что жертвой пожара стал 41 ребенок, также собраны данные о 85
пропавших без вести во время трагедии.26 марта несколько очевидцев
уверяли, что погибло намного больше посетителей "Зимней вишни".
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