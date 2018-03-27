Североатлантический альян лишил аккредитации семерых российских дипломатов из состава Миссии России при НАТО в знак солидарности с Великобританией из-за отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Укринформ .

"Альянс солидарен в осуществлении следующих ответных шагов. Я сегодня отозвал аккредитацию семи сотрудников Миссии России при НАТО. Я также отказал в заявленной аккредитации трем другим. Согласно моему решению, Североатлантический совет ограничил максимальный количественный состав российской миссии при НАТО до 10 человек", - заявил Столтенберг.

Как сообщал svodka.net ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация не намерена терпеть хамство западных государств и готовится ответить на высылку дипломатов из Европы и США.

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