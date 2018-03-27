Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о высылке семерых сотрудников миссии России при НАТО выдворяет семь российских дипломатов и отказывает еще троим в аккредитации в ответ на химическую атаку РФ против Великобритании, передает ВВС.

О таком решении объявил генсек Альянса Йенс Столтенберг вслед за решением 23 стран мира выслать около 140 сотрудников российской дипмиссии. В целом штат российской миссии при штаб-квартире НАТО сокращается с 30 до 20 человек, то есть на треть от общего числа.

«Этот шаг — ясный сигнал России, что ее поведение имеет цену. И я думаю, что Россия недооценила степень единства союзников по НАТО», — сказал Столтенберг, заверив, что альянс остается открытым для контактов с Россией.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

14 марта союзники по НАТО выступили с совместным заявлением, в котором заверили в своей солидарности с Британией.

«Союзники выразили солидарность с Соединенным королевством, предложили свою поддержку в расследовании и призвали Россию ответить на вопросы Британии, в том числе обеспечить полный доступ к программе «Новичок» со стороны Организации по запрещению химического оружия. Союзники согласились, что акция в Солсбери представляет собой явное нарушение международных норм и соглашений», — говорилось в заявлении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира