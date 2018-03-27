Ирландия присоединилась к высылке дипломатов РФ

В заявлении министра иностранных дел Саймона Ковно говорится, что российскому послу в Ирландии сообщили, что "аккредитация одного из членов его персонала с дипломатическим статусом прекращается" и этот человек должен оставить Ирландию, - сообщает Rte.

Прошлой ночью Ковно разговаривал с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и заверил, что Ирландия будет действовать солидарно с Британией.

Ковно заявил, что набег в Солсбери был "оскорблением для основанной на правилах международной системы".

Ирландия присоединилась к 24 стран мира, которые объявили о выдворении целом 139 сотрудников российских дипмиссий в ответ на химическую атаку в Солсбери в Великобритании.

Напомним, что о своих намерениях выслать российских дипломатов уже заявили в США , Канаде, Албании, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Литве, Латвии, Норвегии, Испании, Венгрии и Македонии.

Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия выдворит из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .