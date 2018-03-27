|Ирландия объявила о высылке российского дипломата
|27.03.2018 17:08
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Ирландия присоединилась к высылке дипломатов РФПравительство Ирландии во вторник объявит при выдворении одного российского дипломата из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипача в Солсбери.
Фото: rte.ie
В заявлении министра иностранных дел Саймона Ковно говорится, что российскому послу в Ирландии сообщили, что "аккредитация одного из членов его персонала с дипломатическим статусом прекращается" и этот человек должен оставить Ирландию, - сообщает Rte.
Прошлой ночью Ковно разговаривал с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и заверил, что Ирландия будет действовать солидарно с Британией.
Ковно заявил, что набег в Солсбери был "оскорблением для основанной на правилах международной системы".
Ирландия присоединилась к 24 стран мира, которые объявили о выдворении целом 139 сотрудников российских дипмиссий в ответ на химическую атаку в Солсбери в Великобритании.
Напомним, что о своих намерениях выслать российских дипломатов уже заявили в США , Канаде, Албании, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Литве, Латвии, Норвегии, Испании, Венгрии и Македонии.
Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.
В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия выдворит из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .
МИД России выразил протест в связи с решением стран ЕС, США и Канады выслать российских дипломатов.