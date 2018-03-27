Прошлый год стал рекордным для Украины по экспорту подсолнечного масла. Основными потребителями здесь являются Китай и Индия. Об этом сообщил на брифинге руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс, передает корреспондент





“В структуре грузооборота в морских портах отмечается прирост по растительным маслам, который составил по итогам года около 18,7%. 2017 год стал рекордным для Украины по экспорту подсолнечного масла. Основными потребителями здесь являются Китай и Индия, которые закупили 30% и 14% объема экспорта продукции соответственно”, - отметил он.

Напомним, экспорт украинских аграрных и пищевых товаров в 2017 году составил более 17,9 млрд долларов, увеличившись на 16,3% по сравнению с 2016 годом.

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