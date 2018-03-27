|Сущенко на суде в России не признал вину в "шпионаже"
|27.03.2018 17:16
|
Арестованный в России украинских журналист Роман Сущенко в Московском городском суде, который начал предварительные слушания по его делу, заявил, что не признает вину в инкриминируемом ему "шпионаже".
Об этом в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин, передает со ссылкой на .
"Процесс по делу Сущенко начался. Роман Сущенко вину не признал в полном объеме", - сообщил Фейгин.
Процесс по делу Сущенко начался pic.twitter.com/cRgpsivU5q
— Mark Feygin (@FeyginMark) March 27, 2018
Роман Сущенко вину не признал в полном объеме
— Mark Feygin (@FeyginMark) March 27, 2018
Напомним, ранее Фейгин в интервью "Радио " заявил, что Сущенко может быть освобожден в мае.
"12 томов дела - не такой большой объем, и, собственно говоря, четыре свидетеля, главный свидетель обвинения - один. С другой стороны, я вижу, что желание обменять Романа Сущенко есть, и переговоры в этом направлении продолжаются. Привлечен ряд международных посредников. Будем надеяться, что это как-то синхронизируется с ходом суда, и все закончится успешно где-то в мае", - отметил Фейгин.
Сущенко задержали в Москве в октябре 2016 года. По версии Федеральной службы безопасности России, он является кадровым сотрудником украинской военной разведки. В отношении Сущенко открыто уголовное дело по статье "шпионаж".