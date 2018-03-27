|Две медсестры Охматдета продавали пациентам бесплатные лекарства
|27.03.2018 17:16
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Им инкриминируют присвоение медицинских препаратов на сумму более 3,8млн. грнВ Киеве милиция выявила схему по продаже бесплатных препаратов пациентам работниками больницы Охматдет.
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Об этом сообщает пресс-центр управления Нацполиции.
"Препараты, которые должны были предоставляться бесплатно, реализовывались пациентам больницы. Однако, в документах отмечалось о выдаче данных лекарственных средств больным", - говорится в сообщении.
Двум медсестрам Охмадета инкриминируют присвоение медицинских препаратов на сумму более 3,8млн. гривен.
Медработникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, семерых сотрудников детской больницы МЗ Охматдет подозревают в присвоении лекарств на сумму около 8 млн. гривен.