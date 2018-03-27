Им инкриминируют присвоение медицинских препаратов на сумму более 3,8млн. грн

Об этом сообщает пресс-центр управления Нацполиции.

"Препараты, которые должны были предоставляться бесплатно, реализовывались пациентам больницы. Однако, в документах отмечалось о выдаче данных лекарственных средств больным", - говорится в сообщении.

Двум медсестрам Охмадета инкриминируют присвоение медицинских препаратов на сумму более 3,8млн. гривен.

Медработникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.