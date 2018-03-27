Во вторник, 27 марта, В России Одинцовский городской суд арестовал певца Витаса, сообщает РИА Новости.

"Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на семь суток", - заявила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

Виталия Грачева ( настоящее имя певца) подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 20.1 "Мелкое хулиганство" КоАП. Стоит отметить, что данная статья предусматривает максимальное наказание в виде 15 суток ареста.

"Сегодня в Барвихе Виталий Грачев, он же певец Витас, устроил стрельбу из охолощенного пистолета. С певца взяты объяснения в отделе полиции", - ранее заявил источник.

Как сообщал svodka.net ранее, три человека были госпитализированы в местные клиники из-за стрельбы в средней школе Грейт Миллс в штате Мэриленд США.

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