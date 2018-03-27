"Все необходимые разрешения для немецкой участка общей протяженностью 85 км получено"

"Федеральное ведомство судоходства и гидрографии выдало согласие на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горного закона ФРГ", - говорится в сообщении проектной компании, сообщает "Интерфакс-Украина" .

Ранее, 31 января, Горное ведомство Штральзунда позволило строительство и эксплуатацию морского участка газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.

Поэтому все необходимые разрешения для немецкой участка общей протяженностью 85 км получено.

"Процедуры получения разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода - России, Финляндии, Швеции и Дании - идут по графику. Nord Stream-2 ожидает получить остальные разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства 2018" , - отмечается в сообщении.

Напомним, 11 марта руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода "Северный поток-2" для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

Недавно спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил , что проект магистрального газопровода из России в Германию в обход Украины "Северный поток 2" является полностью политическим проектом, а не коммерческим.

В конце января компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода Nord Stream, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток - 2" в ее территориальных водах.