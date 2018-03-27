|Германия выдала все разрешения на строительство "Северного потока-2"
|27.03.2018 17:24
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"Все необходимые разрешения для немецкой участка общей протяженностью 85 км получено"Компания Nord Stream 2 AG получила дозволение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой исключительной экономической зоне.
Фото: gettyimages.com
"Федеральное ведомство судоходства и гидрографии выдало согласие на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горного закона ФРГ", - говорится в сообщении проектной компании, сообщает "Интерфакс-Украина" .
Ранее, 31 января, Горное ведомство Штральзунда позволило строительство и эксплуатацию морского участка газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.
Поэтому все необходимые разрешения для немецкой участка общей протяженностью 85 км получено.
"Процедуры получения разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода - России, Финляндии, Швеции и Дании - идут по графику. Nord Stream-2 ожидает получить остальные разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства 2018" , - отмечается в сообщении.
Напомним, 11 марта руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода "Северный поток-2" для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.
Недавно спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил , что проект магистрального газопровода из России в Германию в обход Украины "Северный поток 2" является полностью политическим проектом, а не коммерческим.
В конце января компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода Nord Stream, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток - 2" в ее территориальных водах.
Строительство газопровода "Северный поток-2" ведется по дну Балтийского моря. Его реализацией занимается компания Nord Stream 2 AG. Протяженность газопровода, ведущего в Германию, должна составить более 1200 км, совокупная мощность - 55 млрд куб. м ежегодно. Проект реализует российский "Газпром" вместе с Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper и Wintershall.