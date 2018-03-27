Власти Германии окончательно разрешили строить на территории страны газопровод «Северный поток-2» в обход Украины.

Соответствующее дозволение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ выдало Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии, информирует svodka.net.

Ранее Горное ведомство Штральзунда (Германия) выдало официальное дозволение на строительство 55-километрового участка газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Германии и сухопутной части на севере страны.

«Все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены», – говорится в заявлении оператора газопровода «Северный поток-2» — компании Nord Stream 2 AG.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о том, что Украине в январе 2018 года следует выйти с конкретным предложением по привлечению европейского партнера к управлению своей ГТС. В ином случае Украина может потерять транзит газа в Европу.

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В конце февраля правительство объявило о начале консультаций с потенциальными партнерами по управлению газотранспортной системой (ГТС). Отмечается, что интерес к участию в проекте выразили 7 европейских компаний.

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