Французская актриса Стефан Одран ушла из жизни после болезни. Одран
скончалась на 86-м году жизни Фото: kino-teatr.ru Об этом AFP
сообщил ее сын Томас Шаброль.На момент смерти Одран было 85
лет.Настоящее имя актрисы – Колетт Дашевиль. Она родилась 8
ноября 1932 года в Версале. Супругом актрисы был режиссер Клод
Шаброль.Одран известна по ролям в фильмах "Кузены", "Милашки",
"Ухажеры", "Око лукавого", "Демаркационная линия", "Скандал",
"Неверная жена", "Рай для всех" и других.Она также играла в картине
Луиса Бунюэля "Скромное обаяние буржуазии".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира