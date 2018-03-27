Погода, Новости, загрузка...
Умерла актриса фильма "Скромное обаяние буржуазии" Одран
27.03.2018 17:27
Французская актриса Стефан Одран ушла из жизни после болезни. Одран скончалась на 86-м году жизни Фото: kino-teatr.ru Об этом AFP сообщил ее сын Томас Шаброль.На момент смерти Одран было 85 лет.Настоящее имя актрисы – Колетт Дашевиль. Она родилась 8 ноября 1932 года в Версале. Супругом актрисы был режиссер Клод Шаброль.Одран известна по ролям в фильмах "Кузены", "Милашки", "Ухажеры", "Око лукавого", "Демаркационная линия", "Скандал", "Неверная жена", "Рай для всех" и других.Она также играла в картине Луиса Бунюэля "Скромное обаяние буржуазии".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить