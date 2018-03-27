Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого могут поймать и арестовать.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает со ссылкой на .

"Его могут арестовать", - цитирует собеседника.

Задержание может произойти в ближайшее время, но сроки не называются.

Также источник не сообщает, в рамках какого дела может произойти задержание.

20 марта СМИ сообщили, что в кабинете Холодницкого нашли "жучок". Подложили в аквариум. По информации, устройства принадлежали НАБУ. В тот же день появились слухи об увольнении руководителя САП. Сам Назар Холодницкий опроверг эту информацию.

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