|Холодницкого могут арестовать - СМИ
|27.03.2018 17:32
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Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого могут поймать и арестовать.
Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает со ссылкой на .
"Его могут арестовать", - цитирует собеседника.
Задержание может произойти в ближайшее время, но сроки не называются.
Также источник не сообщает, в рамках какого дела может произойти задержание.
20 марта СМИ сообщили, что в кабинете Холодницкого нашли "жучок". Подложили в аквариум. По информации, устройства принадлежали НАБУ. В тот же день появились слухи об увольнении руководителя САП. Сам Назар Холодницкий опроверг эту информацию.
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