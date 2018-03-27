Невысокие показатели участия в голосованиях и у Олега Ляшко

Бойко участвовал в 6% голосований - нажал "за", "против", "воздержался" 25 раз, а Тимошенко - в 8% голосований (давила кнопку 32 раза с 399 возможных), сообщает "Комитет избирателей Украины".

"Бойко игнорировал голосования ВР, несмотря на то что был письменно зарегистрирован на всех 15 заседаниях. Юлия Тимошенко пропустила 9 заседаний (6 - из-за болезни, 3 - по неизвестным причинам)" , - отметили в КИУ.

Невысокие показатели участия в голосованиях и у Олега Ляшко: принял участие в 61% голосований, хотя был зарегистрирован на всех, кроме одного, заседаниях ВР.

Председатель фракции "взаимопомощи" Олег Березюк проголосовал в 77% случаев, Максим Бурбаки с "Народного фронта" - в 84%, Артур Герасимов с БПП - в 94%.