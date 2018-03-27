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В марте Тимошенко и Бойко пропустили 90% голосований в Раде
27.03.2018 17:32
В марте Тимошенко и Бойко пропустили 90% голосований в Раде
Невысокие показатели участия в голосованиях и у Олега Ляшко
В течение марта сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и руководитель ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко пропустили 90% голосований в Верховной Раде.
В марте Тимошенко и Бойко пропустили 90% голосований в Раде Юлия Тимошенко. Фото: AP

Бойко участвовал в 6% голосований - нажал "за", "против", "воздержался" 25 раз, а Тимошенко - в 8% голосований (давила кнопку 32 раза с 399 возможных),  сообщает "Комитет избирателей Украины".

"Бойко игнорировал голосования ВР, несмотря на то что был письменно зарегистрирован на всех 15 заседаниях. Юлия Тимошенко пропустила 9 заседаний (6 - из-за болезни, 3 - по неизвестным причинам)" , - отметили в КИУ.

Невысокие показатели участия в голосованиях и у Олега Ляшко: принял участие в 61% голосований, хотя был зарегистрирован на всех, кроме одного, заседаниях ВР. 

Председатель фракции "взаимопомощи" Олег Березюк проголосовал в 77% случаев, Максим Бурбаки с "Народного фронта" - в 84%, Артур Герасимов с БПП - в 94%.

Напомним, что в  декабре состоялось 11 пленарных заседаний Верховной Рады, на которых в среднем присутствовали 330 народных депутатов из 423.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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