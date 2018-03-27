Кабинет министров Украины позволил спасателям испытывать объекты и предприятия с высокой степенью риска. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины, передает

ГоСЧС Украины и ее территориальным органам правительство дало зеленый свет в части осуществления государственного надзора (контроля) в отношении учреждений оздоровления и отдыха детей, интернатных учреждений, учреждений дошкольного образования, общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, специализированного образования, а также субъектов хозяйствования с высокой степенью риска (в том числе объектов топливно-энергетического, военно-промышленного комплексов, объектов повышенной опасности, химически опасных объектов и объектов высотног в строительства).

Действие Постановления распространяется и на такие объекты, как торгово-развлекательные центры, а также другие объекты с массовым пребыванием людей, которые являются субъектами хозяйствования с высокой степенью риска.

Добавим, что такое решение правительство приняло на третий день после пожара в ТРЦ в российском городе Кемерово.

На митинге, который с прошлого дня проходит в Кемерово, участники собрали данные о 85 пропавших без вести людей во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

По официальным данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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