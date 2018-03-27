Аресты российского имущества в Великобритании будут гораздо эффективнее экономических санкций в отношении России, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Пономарев: Англичане в ярости, они действительно работают Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com не будут предпринимать никаких других действий в отношении России, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев."Высылка дипломатов – способ ответа, при котором не происходит ничего серьезного. Это политический жест солидарности. Ну, выслали одних – прислали других. Лондон сначала говорил о солидарности по линии НАТО. И для многих стран подобная, по сути, военная конфронтация с РФ была неприемлемой. Поэтому многие страны выслали российских дипломатов, чтобы не предпринимать ничего более серьезного. А вот англичане в ярости, они действительно работают. Аресты российского имущества в Британии будут гораздо эффективнее экономических санкций в отношении России. Сейчас под ударом, прежде только, имущество путинского олигархата в Британии. У нас очень много людей, которые имеют капитал и квартиры в Лондоне", – отметил собеседник.Он сомневается, что российские бизнесмены Алишер Усманов и Роман Абрамович примут решение перевести свои капиталы из Великобритании в Россию."Кремль – неразделимый союз силовиков, бюрократии и крупного капитала. Поэтому удар по капиталу – это удар по всей конструкции в целом. Если говорить конкретно о Путине (президент РФ Владимир Путин. – ), то он существует в некотором психологическом отрыве. Он лишь позлорадствует. Путин скажет: мол, нужно было деньги в России держать. Но это не значит, что Усманов или Абромович прямо побегут и сделают так, как сказал Путин. Также в этом контексте можно упомянуть крупнейшего предпринимателя Михаила Фридмана, который всячески старается дистанцироваться от РФ", – подчеркнул Пономарев.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера.В Совете Федерации РФ пообещали, что ответ на высылку российских дипломатов будет симметричным.Вслед за Великобританией российских дипломатов выслали еще ряд стран: США (60 дипломатов), Украина (13), Германия, Канада, Польша, Франция (по четыре), Литва, Чехия (по три), Албания, Дания, Италия, Нидерланды (по два), Австралия, Венгрия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция, Эстония (по одному).Всего диппредставительства РФ в этих странах покинут 136 дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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