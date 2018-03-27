Курьезный случай произошел свсемирно известной певицей Бейонсе - на вечеринке ее за лицо укусила актриса, сообщает GO.

По данным издания, об инциденте, который произошел в декабре прошлого года, рассказала Тиффани Хеддиш, которая также присутствовала на мероприятии. По ее словам, женщина открыто флиртовала с супругом Бейонсе рэпером Джей Зи. Певица не стала это терпеть и высказалась в лицо актрисе, которая неожиданно решила ей отомстить.

"Там была одна актриса, которая очень выпендривалась. И она укусила Бейонсе в лицо. Бейонсе вылетела оттуда... бросилась к Джей Зи: "Джей! Иди сюда! Эта с*ка...", и ухватилась за него. Они вернулись в зал. Я спросила: "Что случилось?" Мимо проходила подруга Бейонсе и сказала: "Та с*ка только что укусила Бейонсе, можешь в такое поверить?", - рассказала Хеддиш.

Как сообщал svodka.net, известная американская певица Бейонсе опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на которых она красуется в изысканном наряде.

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