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Ситуация в зоне АТО обостряется, - штаб
27.03.2018 17:40
Ситуация в зоне АТО обостряется, - штаб
Боевики российско-оккупационных войск особенно активизировались на донецком направлении
За трое суток боевики российско-оккупационных войск более 100 раз нарушили режим прекращения огня и в очередной раз сорвали разведения сил и средств сторон в Станице Луганской.
Ситуация в зоне АТО обостряется, - штаб Фото: gettyimages.com

По данным штаба, ситуация в зоне АТО на линии разграничения сторон имеет тенденцию к обострению.

"Цинично нарушая" режим всеобъемлющего перемирия ", боевики российско-оккупационных войск особенно активизировались на донецком направлении, применяя при этом вооружения, должно быть отведено от линии разграничения сторон", - сообщает 27 марта пресс-центр штаба АТО.

"Только за прошедшие трое суток, боевики более 100 раз нарушали режим прекращения огня. По позициям ВС Украины выпущено более 40 снарядов и мин. Фиксируются случаи работы вражеских снайперов" , - отмечают в штабе.

Кроме этого в полночь 26 марта оккупанты открыли провокационный огонь по украинским позициям близ населенного пункта деревня Луганская, чтобы в очередной раз избежать разведения сил и средств.

Отмечается, что об указанном Украинская сторона СЦКК сообщила наблюдательную миссию ОБСЕ.

В штабе отмечают, что со своей стороны подразделения ВС Украины четко придерживаются Минских договоренностей и не реагируют на провокации со стороны оккупационной администрации РФ.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали срывать договоренности о полном прекращении огня, осуществив 47 обстрелов позиций сил АТО.  

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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