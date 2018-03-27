Боевики российско-оккупационных войск особенно активизировались на донецком направлении

По данным штаба, ситуация в зоне АТО на линии разграничения сторон имеет тенденцию к обострению.

"Цинично нарушая" режим всеобъемлющего перемирия ", боевики российско-оккупационных войск особенно активизировались на донецком направлении, применяя при этом вооружения, должно быть отведено от линии разграничения сторон", - сообщает 27 марта пресс-центр штаба АТО.

"Только за прошедшие трое суток, боевики более 100 раз нарушали режим прекращения огня. По позициям ВС Украины выпущено более 40 снарядов и мин. Фиксируются случаи работы вражеских снайперов" , - отмечают в штабе.

Кроме этого в полночь 26 марта оккупанты открыли провокационный огонь по украинским позициям близ населенного пункта деревня Луганская, чтобы в очередной раз избежать разведения сил и средств.

Отмечается, что об указанном Украинская сторона СЦКК сообщила наблюдательную миссию ОБСЕ.

В штабе отмечают, что со своей стороны подразделения ВС Украины четко придерживаются Минских договоренностей и не реагируют на провокации со стороны оккупационной администрации РФ.