В случае сотрудничества с МВФ, в Украине курс доллара на конец 2018 года будет стоить меньше 30 грн за долл.

«Весна — период сильной гривны. Она будет оставаться на таком уровне до лета. Осенью снова будет падение гривны. Поскольку это сезонный фактор», — заявил экономический знаток Сергей Фурса, пишет Обозреватель, информирует svodka.net.

По его словам, ситуация с курсом национальной валюты зависит от успешного сотрудничества с МВФ. В противном случае спрогнозировать курс гривны будет невозможно.

«Если брать базовый сценарий, когда Украина сотрудничает с Международным валютным фондом, то к концу года мы увидим курс 29 гривен за доллар», — отметил Фурса.

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