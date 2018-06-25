Каждый четвертый случай туберкулеза в Украине не поддается лечению эффективными туберкулезными препаратами, отметила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Супрун: В Украине за последние пять лет разработаны и протестированы различные модели оказания амбулаторной помощи больным туберкулезом Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook "Эпидемия туберкулеза в Украине является серьезной проблемой для системы здравоохранения страны. Сейчас Украина на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом (из расчета количества больных 100 тысяч человек)", – написала Супрун.По ее словам, каждый четвертый случай заболевания в Украине – это мультирезистентный туберкулез."То есть, он не поддается лечению очень эффективными противотуберкулезными препаратами. По количеству больных с такой формой туберкулеза мы являемся одним из мировых лидеров. В Украине за последние пять лет разработаны и протестированы различные модели оказания амбулаторной помощи больным туберкулезом. Однако еще нужно много работы, чтобы эти модели заработали полноценно", – добавила и.о. главы Минздрава. https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2109486316002591 Туберкулез – широко распространенное в мире инфекционное заболевание, вызываемое различными видами микобактерий. Туберкулез обычно поражает легкие, реже затрагивая другие органы и системы. Инфекция передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании больного. Чаще только после инфицирования микобактериями заболевание протекает в бессимптомной форме, но примерно один из десяти случаев скрытой инфекции переходит в активное заболевание. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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