Каждый четвертый случай туберкулеза в Украине не поддается лечению
эффективными туберкулезными препаратами, отметила и. о. министра
здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Супрун: В Украине за
последние пять лет разработаны и протестированы различные модели
оказания амбулаторной помощи больным туберкулезом Фото:
Міністерство охорони здоров'я України / Facebook "Эпидемия
туберкулеза в Украине является серьезной проблемой для системы
здравоохранения страны. Сейчас Украина на втором месте в Европе по
заболеваемости туберкулезом (из расчета количества больных 100
тысяч человек)", – написала Супрун.По ее словам, каждый
четвертый случай заболевания в Украине – это
мультирезистентный туберкулез."То есть, он не поддается лечению
очень эффективными противотуберкулезными препаратами. По количеству
больных с такой формой туберкулеза мы являемся одним из мировых
лидеров. В Украине за последние пять лет разработаны и
протестированы различные модели оказания амбулаторной помощи
больным туберкулезом. Однако еще нужно много работы, чтобы эти
модели заработали полноценно", – добавила и.о. главы
Минздрава.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2109486316002591
Туберкулез – широко распространенное в мире инфекционное
заболевание, вызываемое различными видами микобактерий.
Туберкулез обычно поражает легкие, реже затрагивая другие
органы и системы. Инфекция передается воздушно-капельным
путем при разговоре, кашле и чихании больного. Чаще только после
инфицирования микобактериями заболевание протекает в бессимптомной
форме, но примерно один из десяти случаев скрытой инфекции
переходит в активное заболевание.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира